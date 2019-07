CRC30 : La Convention relative aux droits de l’enfant

Il y a 30 ans, les dirigeants de la planète se sont unis autour d’une cause commune et ont adopté la Convention relative aux droits de l’enfant, un traité international consacré à l’enfance.

La Convention relative aux droits de l’enfant est un traité de défense international ratifié par le plus grand nombre de pays au monde. Il y a 30 ans, les dirigeants de la planète se sont unis autour d’une cause commune et ont adopté la Convention relative aux droits de l’enfant, un traité international consacré à l’enfance. En reconnaissant que chaque enfant a droit à une enfance, cette convention a permis de transformer la vie de millions d'enfants.

Au cours des trois dernières décennies, la vie des enfants a été transformée à de nombreux égards. Davantage de mesures ont été prises pour que les bébés puissent vivre et grandir dans de bonnes conditions et davantage d’enfants sont protégés contre la violence et entendus au sein de leur communauté. Malheureusement, encore à l’heure actuelle, un trop grand nombre d’enfants ne bénéficient pas des bienfaits de la Convention et sont privés d’une enfance heureuse.

L’UNICEF marquera ce 30ème anniversaire en menant des actions partout dans le monde, en suscitant l’intérêt des enfants, des jeunes et du public en général, en incitant les gouvernements à agir pour protéger les droits des plus jeunes et en organisant des sommets nationaux pour les enfants.

Les célébrations de cette année atteindront leur apogée le 20 novembre lors de la journée mondiale de l’enfance qui sera une journée mondiale d’actions menées « par les enfants et pour les enfants ». Cette journée ludique véhicule un message des plus sérieux porté par les enfants qui, à cette occasion, prennent les commandes et repeignent le monde en bleu, pour revendiquer leurs droits. En 2019, nous célébrons les 30 ans des droits de l’enfant et demandons que chaque enfant ait droit à une enfance.

Télécharger la convention