Création de la Fondation de l’OMS pour répondre aux besoins critiques en matière de santé dans le monde

GENÈVE – 27 mai 2020 – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) salue la création de la Fondation de l’OMS, un organisme indépendant d’octroi de subventions qui appuiera les efforts déployés par l’Organisation pour faire face aux enjeux sanitaires mondiaux les plus pressants.

Cette fondation, dont le siège sera à Genève, contribuera à répondre aux besoins de santé publique dans le monde en apportant des fonds à l’OMS et à des partenaires de mise en œuvre de confiance dans le but de concrétiser les objectifs du « triple milliard » prévus dans le plan stratégique quinquennal de l’Organisation, à savoir : protéger un milliard de personnes face aux situations d’urgence ; faire bénéficier un milliard de personnes de la couverture sanitaire universelle ; et garantir un meilleur état de santé et un plus grand bien-être à un milliard de personnes d’ici 2023.

Juridiquement distincte de l’OMS, cette fondation acceptera les contributions du grand public, d’importants bailleurs de fonds privés, d’entreprises partenaires de l’OMS et de partenaires de confiance afin de mener à bien des programmes ayant un impact marqué. Elle a pour objectif d’aider à élargir le vivier de donateurs de l’OMS et de contribuer à un financement plus pérenne et plus prévisible. La Fondation de l’OMS simplifiera le traitement des contributions philanthropiques à l’appui de l’Organisation et les rendra possibles dans tous les aspects de la santé et de la mission de l’OMS.

Pour le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, « la réussite future de l’OMS reposera en grande partie sur l’élargissement de son vivier de donateurs et sur le renforcement tant quantitatif que qualitatif du financement dont elle dispose. La création de la Fondation de l’OMS, dans le cadre de la transformation de l’Organisation, marque une étape importante vers cet objectif et vers la concrétisation de notre mission qui consiste à promouvoir la santé, à préserver la sécurité mondiale et à servir les populations vulnérables. »

« L’annonce faite aujourd’hui constitue le point d’orgue de plus de deux années de préparatifs et de travail acharné que d’innombrables personnes et organisations partenaires ont menés à bien. J’aimerais remercier le professeur Thomas Zeltner d’avoir dirigé cette aventure et mis sur pied cette organisation. »

« L’OMS mène une action vitale tant pour préserver que pour promouvoir la santé mondiale – un rôle devenu encore plus crucial dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les réussites de l’OMS et ses contributions à la santé mondiale et au bien-être de l’humanité sont formidables, mais nous ne pouvons pas les tenir pour acquises. L’OMS mérite un défenseur solide, indépendant et extérieur qui soit capable de soutenir son impact et de le renforcer. Je suis fier de diriger ces efforts et de créer l’élément qui manque à la santé mondiale en mettant sur pied la Fondation de l’OMS », a déclaré le professeur Thomas Zeltner, fondateur de la Fondation de l’OMS et ancien Directeur de l’Office fédéral suisse de la santé publique.

Organisme de droit suisse, la Fondation s’appuie sur les orientations d’un groupe consultatif composé de spécialistes de la santé mondiale, de la philanthropie, de l’éthique et de la finance. Le Conseil de la Fondation en assumera désormais toutes les responsabilités de gouvernance et examinera toutes les décisions stratégiques. Il en sera également l’organe suprême de décision. Les membres fondateurs du Conseil sont M. Bob Carter, Mme Clare Akamanzi et le professeur Thomas Zeltner.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la Fondation de l’OMS portera dans un premier temps son attention sur les situations d’urgence et la riposte aux pandémies. Elle entend également récolter et décaisser des fonds à l’appui de toutes les priorités de santé publique mondiale de l’OMS, conformément au programme général de travail adopté par les États Membres.

Appel à l’action : Participez à la Fondation de l’OMS

La santé mondiale est importante pour tout le monde, partout. La Fondation de l’OMS offre une occasion exceptionnelle de façonner ensemble l’avenir de la santé mondiale. Participez à cette aventure. Faites un don dès à présent ou entamez un partenariat stratégique à long terme en prenant contact avec l’équipe à l’adresse partnerships@whfoundationproject.org. Il est possible de réaliser les dons en ligne sur le site www.whofoundationproject.org ou de prévoir des dons individualisés en écrivant à donations@whofoundationproject.org. Tous les dons faits à la Fondation de l’OMS sont déductibles des impôts dès lors que la législation nationale concernée le permet.

L’Organisation mondiale de la Santé

L’Organisation mondiale de la Santé assure un rôle de chef de file mondial dans le domaine de la santé publique au sein du système des Nations Unies. Fondée en 1948, l’OMS compte 194 États Membres dans six Régions et plus de 150 bureaux. Sa mission consiste à promouvoir la santé, à préserver la sécurité mondiale et à servir les populations vulnérables. Pour la période 2019-2023, elle a comme objectifs qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, qu’un milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaire et qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.

La Fondation de l’OMS

La Fondation de l’OMS est un organisme indépendant d’octroi de subventions qui a vocation à répondre, aujourd’hui et demain, aux enjeux sanitaires mondiaux les plus pressants. En finançant des initiatives ayant un impact marqué et en prônant des stratégies d’innovation, d’efficacité et de riposte rapide, elle apporte un appui à l’écosystème qui compose la santé mondiale. La Fondation, dont le siège est à Genève, est juridiquement indépendante de l’OMS. Elle œuvrera de façon responsable aux côtés des donateurs privés, du grand public et des entreprises partenaires afin de consolider les systèmes de santé à l’échelle planétaire. Elle cherchera de manière plus spécifique à répondre aux besoins de santé publique dans le monde, depuis la prévention, la santé mentale et les maladies non transmissibles, jusqu’aux situations d’urgence, à la riposte aux épidémies et au renforcement des systèmes de santé.

Contacts avec les médias – OMS

Fadéla Chaib chaibf@who.int +41794755556

Contacts avec les médias – Fondations de l’OMS

Kelsi Kriitmaa, Philanthropy Advisors info@whofoundationproject.org