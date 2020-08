Covid-19 : un enfant sur trois dans le monde privé d’enseignement à distance lors des fermetures d’école (UNICEF)

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) appelle à investir d’urgence dans la réduction de la fracture numérique, la généralisation de l'apprentissage à distance pour tous les enfants et la réouverture sûre des écoles.

Au moins un tiers des écoliers dans le monde n'ont pas pu accéder à l'apprentissage à distance lorsque la pandémie de Covid-19 a contraint leurs écoles à fermer leurs portes. C’est ce que souligne un nouveau rapport de l'UNICEF publié ce jeudi alors que de nombreux pays sont affairés à préparer leurs rentrées scolaires.

« Pour au moins 463 millions d'enfants dont les écoles ont fermé à cause de la Covid-19, l'apprentissage à distance n'existait pas », a déclaré Henrietta Fore, la Directrice exécutive de l'UNICEF, dans un communiqué. « Le grand nombre d'enfants dont l'éducation a été complètement interrompue pendant des mois est une urgence éducative mondiale. Les répercussions pourraient se faire sentir dans les économies et les sociétés pour les décennies à venir », a-t-elle prévenu.

Au plus fort des confinements mis en place à l'échelle nationale et locale, environ 1,5 milliard d'écoliers ont été touchés par les fermetures d'écoles. Le rapport de l’UNICEF souligne les limites de l'apprentissage à distance et expose de profondes inégalités d'accès à cette alternative.

Apprentissage à distance : la disponibilité des outils et technologies à domicile ne suffit pas

Le rapport de l’UNICEF utilise une analyse globalement représentative de la disponibilité de la technologie à domicile et des outils nécessaires à l'apprentissage à distance chez les élèves de pré-primaire (maternelle), du primaire, du premier cycle du secondaire (collège) et du deuxième cycle du secondaire (lycée) sur la base de données provenant de 100 pays. Les données comprennent l'accès à la télévision, à la radio et à Internet, ainsi que la disponibilité des programmes d'enseignement dispensés sur ces plates-formes pendant la fermeture des écoles.

Bien que les chiffres du rapport présentent une image préoccupante du manque d'apprentissage à distance pendant les fermetures d'écoles, l'UNICEF estime que la situation est probablement bien pire. Même lorsque les enfants disposent de la technologie et des outils à domicile, ils peuvent ne pas être en mesure d'apprendre à distance via ces plates-formes en raison de facteurs concurrents à la maison, notamment la pression pour effectuer des tâches ménagères, le fait d'être forcé de travailler, un environnement d'apprentissage médiocre et le manque de soutien concernant l’utilisation des programme audiovisuels et sur internet.

Les écoliers d'Afrique subsaharienne sont les plus touchés

Le rapport de l’UNICEF met en évidence des inégalités importantes entre les régions. Les écoliers des pays d’Afrique subsaharienne sont les plus touchés, au moins la moitié d’entre eux ne peuvent pas être atteints par l'apprentissage à distance.

Les écoliers des ménages les plus pauvres et ceux vivant dans les zones rurales sont de loin les plus susceptibles de ne pas suivre une scolarité lors des fermetures d’écoles, indique le rapport. Dans le monde, 72% des écoliers qui n’ont pas accès à l’enseignement à distance vivent dans les ménages les plus pauvres de leur pays. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, les écoliers des ménages les plus pauvres représentent jusqu'à 86% des élèves qui n'ont pas accès à l'enseignement à distance. Dans le monde, les trois quarts des écoliers sans accès cet apprentissage alternatif vivent en zone rurale.

Les enfants plus jeunes sont les plus pénalisés

Le rapport de l’agence onusienne note également des taux d'accès variables selon les groupes d'âge, les élèves les plus jeunes étant les plus susceptibles de manquer l'enseignement à distance pendant leurs années d'apprentissage et de développement les plus critiques.

Au moins 70% des écoliers en âge préscolaire - 120 millions d'enfants - ne peuvent pas être atteints, en grande partie en raison des défis et des limites de l'apprentissage en ligne pour les jeunes enfants, du manque de programmes d'apprentissage à distance pour cette catégorie d'enseignement et du manque d'actifs domestiques pour l'apprentissage à distance.

Au moins 29% des élèves du primaire - 217 millions d’élèves - ne peuvent être atteints. Au moins 24% des élèves du premier cycle du secondaire - 78 millions d’élèves - ne peuvent être atteints. Les élèves du deuxième cycle du secondaire étaient les moins susceptibles de manquer l'apprentissage à distance, avec au moins 18% - 48 millions d'écoliers - n'ayant pas les atouts technologiques pour accéder à l'apprentissage à distance.

Réouverture sûre des écoles

L'UNICEF exhorte les gouvernements à donner la priorité à la réouverture en toute sécurité des écoles lorsqu'ils commencent à assouplir les restrictions liées aux confinements. Lorsque la réouverture n'est pas possible, l'agence onusienne exhorte les gouvernements à intégrer l'apprentissage compensatoire pour le temps d'enseignement perdu dans les plans de continuité et de réouverture des écoles. « Les politiques et pratiques d'ouverture des écoles doivent inclure l'élargissement de l'accès à l'éducation, y compris l'apprentissage à distance, en particulier pour les groupes marginalisés. Les systèmes éducatifs doivent également être adaptés et construits pour résister aux crises futures », souligne le Fonds onusien.

Le Cadre pour la réouverture des écoles, publié conjointement par l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque mondiale, offre des conseils pratiques aux autorités nationales et locales. Les lignes directrices se concentrent sur la réforme des politiques, les besoins de financement, des fonctionnement sûrs des établissements; l’apprentissage compensatoire; le bien-être, la protection et atteindre les enfants les plus marginalisés.