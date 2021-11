COVID-19: le seuil des cinq millions de morts franchi, le Secrétaire général appelle à faire de l’équité vaccinale une réalité

SG/SM/20998

La déclaration suivante a été faite, aujourd’hui, par le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres:

Aujourd’hui, la famille humaine franchit un nouveau seuil douloureux - cinq millions de vies perdues à cause de la COVID-19. Ce ne sont pas des chiffres sur une page. Ce sont des mères et des pères. Des frères et des sœurs. Des filles et des fils. Famille, amis et collègues. Des vies écourtées par un virus impitoyable qui ne respecte aucune frontière.

Cette étape dévastatrice nous rappelle que nous trahissons une grande partie du monde. Alors que les pays riches déploient des troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19, environ 5% seulement des personnes en Afrique sont entièrement vaccinées.

C’est une honte mondiale. Cinq millions de morts doivent également être un avertissement clair: nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous voyons encore plus de morts. Des hôpitaux surpeuplés et des agents de santé épuisés. Et le risque que de nouvelles variantes se propagent et fassent plus de victimes.

Dans le même temps, d’autres menaces dangereuses continuent de permettre à la COVID-19 de prospérer – la désinformation, la thésaurisation des vaccins et le nationalisme vaccinal, ainsi que le manque de solidarité mondiale.

J’exhorte les dirigeants mondiaux à soutenir pleinement la stratégie mondiale de vaccination que j’ai lancée avec l’Organisation mondiale de la Santé le mois dernier. Nous devons mettre des vaccins dans les bras de 40% des personnes dans tous les pays d’ici à la fin de cette année – et 70% d’ici à la mi-2022.

Je les appelle à agir avec urgence et à grande échelle, à combler les déficits de financement et à coordonner leurs actions pour réussir.

Ce serait une erreur de penser que la pandémie est terminée. Alors que les restrictions s’assouplissent dans de nombreux endroits, nous devons également associer les vaccins à la vigilance, notamment par le biais de mesures de santé publique intelligentes et éprouvées telles que le port du masque et la distanciation sociale.

La meilleure façon d’honorer ces cinq millions de personnes perdues –et de soutenir les agents de santé qui combattent ce virus chaque jour– est de faire de l’équité vaccinale une réalité en accélérant nos efforts et en assurant une vigilance maximale pour vaincre ce virus.

