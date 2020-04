Covid-19: IM Practical Resources for Aid Actors [EN/FR]

QUELS TYPES DE RESSOURCE POUVEZ-VOUS ESPÉRER TROUVER SUR CETTE PAGE ? A QUI EST-ELLE DESTINÉE ?

Cette page est à destination des ONG opérationnelles et plus particulièrement des responsables “Information Management” ou de tout autre personne en charge de la gestion des données au sein des ONG de solidarité internationale. Cette dernière ne vise pas à dupliquer les nombreux autres portails Covid-19 déjà existants (voir une sélection de ceux-ci en fin de page) mais à combler un manque identifié par les acteurs de terrain, en résumant les ressources clés disponibles sur la dimension “gestion des données” dans le contexte de la crise actuelle. Elle ne se veut donc pas exhaustive et se concentre volontairement sur des ressources « essentielles » portant sur des approches et technologies éprouvées et jugées facilement accessibles pour toutes les ONG. De ce fait, sont exclues les solutions sectorielles telles que celles dédiées au secteur de la santé (e-santé) du fait de leur spécificité et/ou complexité à déployer.

WHAT TYPE OF RESOURCES CAN YOU EXPECT TO FIND HERE? WHO IS THIS PAGE MADE FOR?

This page is intended for operational NGOs and more particularly for “Information Management” project managers or any other person in charge of data management within a humanitarian or development NGO. It does not aim at duplicating the many other existing Covid-19 portals (see a selection at the end of the page) but at filling a gap identified by aid actors in the field by compiling the key resources available on data management in the context of the current crisis. It is therefore not intended to be exhaustive and deliberately focuses on “essential” resources based on proven approaches and technologies that are considered easily accessible to all NGOs. As a result, sectoral solutions such as those dedicated to the health sector (e-health) are excluded due to their specificity and/or complexity to deploy.

