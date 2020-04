Covid-19 : GAVI octroie 40 millions de dollars à l’UNICEF pour des équipements destinés à des pays à faible revenu

Gavi, l'Alliance du Vaccin, a octroyé 40 millions de dollars à l'UNICEF afin de sécuriser l’achat d’équipements de protection individuelle et de tests de diagnostic pour 58 pays à faible revenu qui vont devoir affronter la pandémie de Covid-19.

À ce jour, Gavi a débloqué près de 200 millions de dollars pour aider les pays à faire face à la pandémie, la majorité des demandes reçues jusqu'ici concernant les équipements de protection individuelle. Mais comme la demande mondiale dépasse largement l'offre disponible, les pays pourraient ne pas avoir accès facilement aux équipements vitaux quand ils auront finalisé leurs plans de riposte et obtenu leur financement, a précisé le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans un communiqué de presse.

Ces 40 millions de dollars vont permettre de consolider et de coordonner les achats et de sécuriser une chaîne d’approvisionnement au nom de ces pays, le temps qu’ils finalisent leurs plans nationaux.

L'UNICEF procède chaque année à l’achat de plus de 3,7 milliards de dollars de biens et de services, notamment au nom des pays et des partenaires du développement. Depuis le début de l'épidémie, l'UNICEF a assuré, au niveau mondial, l’achat de plus de 152 millions de dollars de fournitures pour faire face au Covid-19.

« Les pays les plus pauvres de la planète font actuellement les frais de la pénurie mondiale d’équipements de protection et de diagnostics. Les agents de santé risquent leur vie en l’absence de protection et comme peu de tests Covid-19 sont effectués, nous ignorons la véritable ampleur de la maladie », a déclaré le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin.

« Les pays en développement manquent cruellement de personnel de santé qualifié. Lorsqu’un médecin décède, des dizaines de milliers de personnes perdent d’un coup l'accès aux soins de santé, à un moment où ils en ont besoin plus que jamais. Il faut protéger les agents de santé, ils le méritent. C'est pourquoi nous devons devancer la demande et utiliser nos relations avec le secteur privé pour assurer leur approvisionnement selon leurs besoins », a-t-il ajouté.

Huit pays déjà désignés pour bénéficier du mécanisme

Suite à cet accord, l'UNICEF achètera des équipements de protection individuelle, des tests de diagnostic et autres fournitures pour pouvoir répondre à la demande des pays en termes de quantités et de disponibilité. Huit pays ont déjà été désignés pour bénéficier de ce mécanisme, et 13 millions de dollars leur ont déjà été affectés. Gavi est prêt à ajouter un complément aux 40 millions de dollars initialement fournis à l'UNICEF si la demande dépasse ce montant.

« Cette pandémie a créé des situations inédites sur le marché, notamment des pénuries d'approvisionnement extrêmes, de fortes hausses des prix et une restriction généralisée des exportations », a reconnu Henrietta Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF. « Cette collaboration importante nous aidera à garantir un approvisionnement de qualité, à des prix raisonnables, pour le personnel de santé. C'est essentiel, car en assurant la sécurité et la santé des agents de santé, nous protégeons également les enfants, les familles et les communautés tout entières ».

Parmi les pays à qui Gavi a déjà accordé une aide financière pour affronter le Covid-19 figurent le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Malawi, le Myanmar, le Soudan et le Togo. Les équipements de protection individuelle fournis aideront ces pays à lutter contre l'épidémie de Covid-19 et à protéger les agents de santé qui se battent en première ligne contre la pandémie et continuent à dispenser les vaccins pour prévenir la résurgence d'autres maladies meurtrières.

L’Alliance du Vaccin est un partenariat public-privé qui rassemble les gouvernements des pays en développement et des pays donateurs, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé.