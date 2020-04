Covid-19 : des ressources essentielles en matière d’eau et d’assainissement

Les services de l’eau et de l’assainissement constituent un maillon clé de la lutte contre la pandémie. L’AFD va partager régulièrement des ressources et initiatives susceptibles d’intéresser les professionnels du secteur.

L’irruption du Covid-19 et la situation de pandémie à l’échelle mondiale créent une situation sanitaire inédite, mais aussi un environnement très largement perturbé et contraint non seulement par la maladie mais aussi par les mesures de gestion de crise prises par un grand nombre de gouvernements, et touchant une partie importante de la population mondiale. Le secteur des services de l’eau et de l’assainissement est impacté comme tous les autres par des retombées directes et indirectes de cette situation.

Un maillon clé 3 milliards de personnes (soit 40 % de la population mondiale) et 72 % de la population des pays les moins avancés (PMA) n’ont pas accès à des dispositifs de lavage de mains avec du savon à domicile. Cette situation conduit en temps normal au décès de 800 000 personnes par an et 1 000 enfants de moins de cinq ans par jour du fait de maladies liées à l’eau sale et au manque d’hygiène. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et bien que son impact n’a pas fait l’objet d’analyses spécifiques à ce jour, le manque d’eau et d’assainissement constitue de toute évidence un facteur d’aggravation de la contagion.

En cette période, les services de l’eau et de l’assainissement constituent un maillon clé de la lutte contre la pandémie, assurant des services essentiels, en particulier dans les situations de confinement et permettant aux usagers une hygiène qui est le premier rempart contre la maladie. Les conditions nécessaires au fonctionnement des services doivent être sauvegardées : les opérateurs de services doivent organiser leurs moyens humains (en assurant leur protection) et matériels (réactifs, pièces détachées, etc.), ce qui suppose de continuer à avoir accès à des ressources financières (via les 3T : tarif, taxes, transferts).

Partager les ressources Il paraît utile de diffuser largement les ressources sur les impacts du Covid-19 sur le secteur, et de promouvoir auprès des usagers la connaissance des symptômes de la maladie, les pratiques d’hygiène à même de les protéger ainsi que leur entourage, notamment le lavage des mains.

La fiche d’information qui suit synthétise les documents susceptibles d’intéresser les professionnels du secteur, et en premier lieu les partenaires de l’AFD. Il s’agit notamment des ressources didactiques (brief, webinaire, Q&A) de l’OMS ou du Global WASH Cluster Covid-19 ou encore de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies France (FNCCR). Cette fiche sera mise à jour au fil de l’eau.

De nombreux pays et de nombreux opérateurs mettent en place des mesures pour la gestion de la crise qui peuvent concerner ou impacter le secteur. L’AFD invite ceux qui le souhaitent à nous faire part de ces initiatives et ressources qui viendront le cas échéant enrichir ce document.

Télécharger la fiche complète (mise à jour 10 avril 2020)