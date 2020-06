COVID-19 : déclaration inter-agences sur la violence à l'égard des femmes et des filles

New York - À la suite de l'appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies à tous les gouvernements pour faire de la prévention et de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles un élément clé de leurs plans de réponse à la COVID-19, une déclaration inter-agences sur ces violences dans le contexte de la pandémie a été publiée aujourd'hui (en anglais).

« J'ai lancé un appel pour qu'il soit mis fin à la violence partout, et immédiatement. Mais la violence ne se cantonne pas au champ de bataille. Pour de nombreuses femmes et filles, la menace est la plus réelle là où elles devraient être le plus protégées : chez elles », a déclaré António Guterres.

L'appel a été fermement soutenu par 146 États membres et observateurs.

La déclaration définit six domaines d'action essentiels :

Mettre à la disposition des organisations de défense des droits des femmes des fonds flexibles et reconnaître leur rôle de premières intervenantes. Soutenir les services sociaux et de la santé dans la poursuite de leur devoir de vigilance face à la violence à l'égard des femmes survivantes et les aider à rester accessibles, en particulier vis-à-vis de celles étant les plus susceptibles d'être laissées pour compte. Veiller à ce que les services de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles survivantes soient considérés comme essentiels, qu’ils restent ouverts, qu’ils disposent des ressources nécessaires et qu’ils soient rendus , en particulier pour les plus susceptibles d'être laissés pour compte. Donner une priorité élevée aux réponses de la police et de la justice. Mettre en place des mesures préventives. Ne collecter de données qu’en cas de nécessité – elles ne seront utilisées que pour améliorer les services et les programmes tandis que les normes éthiques et de sécurité seront respectées.

En collaboration avec d'autres agences des Nations Unies, le PNUD travaille avec plus de 80 gouvernements dans le monde pour prévenir et combattre la violence sexiste pendant la crise COVID-19. Les conseils du PNUD sur la violence basée sur le genre (VBG) et la COVID-19 recommandent, entre autres, de développer de nouvelles approches pour fournir un soutien téléphonique ou des plateformes en ligne plutôt qu'en personne, d’élargir les services de réponse immédiate afin de sauver des vies et de veiller à ce que des mesures pour empêcher la violence fassent partie de chaque budget et plan de réponse à la COVID-19.