COVAX appelle à une action urgente pour mettre fin aux inégalités en matière de vaccination

COVAX a accès à suffisamment de vaccins contre la COVID-19 pour aider à protéger 70 % de la population dans 91 pays à faible revenu.

La demande de vaccins et leur utilisation sont réduites, les pays à faible revenu étant les plus en retard.

Pour mettre fin aux inégalités en matière de vaccination au niveau mondial, COVAX appelle les pays à se fixer des objectifs ambitieux en la matière et demande à tous les partenaires de veiller à ce que les pays disposent des ressources nécessaires pour accélérer et amplifier le déploiement de leurs stratégies propres.

Genève/ New York/ Oslo, le 20 mai 2022 – Près de 18 mois après la première administration du vaccin contre la COVID-19, des progrès incroyables ont été réalisés – les pays à faible revenu ont administré des milliards de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre d'un déploiement mondial historique sans précédent en termes de vitesse, d'échelle et de démographie. Pourtant, malgré ces progrès et l’atténuation des contraintes d'approvisionnement au niveau mondial, les inégalités entre les pays à faible revenu et les pays à revenu élevé continuent de coûter des vies et de prolonger la pandémie, en augmentant la menace que représente l'émergence de nouveaux variants du virus, potentiellement plus dangereux.

Seulement 16 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu une dose de vaccin, contre 80 % dans les pays à revenu élevé. Dans certains pays à faible revenu, un grand nombre de personnes parmi les populations les plus à risque (personnel de santé, personnes âgées et personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents) ne sont pas protégées alors que de jeunes adultes en bonne santé reçoivent des doses de rappel dans les pays riches.

Le monde doit agir de toute urgence pour réduire ces inégalités.

Après une année de fortes contraintes, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui aurait semblé impossible il y a deux ans : l'offre mondiale est désormais suffisante pour atteindre l'objectif premier d’une vaccination complète et équitable de toutes les populations adultes et adolescentes dans le monde. COVAX a accès à plus de doses qu'il n'en faut pour permettre aux 91 pays à faible revenu bénéficiant de la garantie de marché (AMC) COVAX (qui fournit des doses de différents vaccins contre la COVID-19 financées par les donateurs) d'atteindre leurs objectifs nationaux à la lumière de l'objectif mondial de l'OMS consistant à protéger 70 % de la population de chaque pays. Nous pouvons aider ces pays à atteindre leurs objectifs individuels et à viser en priorité la couverture vaccinale complète des groupes à haut risque. Conformément à la feuille de route du SAGE actualisée en janvier 2022, qui recommande des rappels pour les groupes prioritaires, COVAX accepte désormais les demandes de doses pour des campagnes de rappel et encourage les pays à le faire.

COVAX est également bien placé pour acheminer ces vaccins jusqu’à ceux qui en ont besoin. En 15 mois à peine, COVAX (le pilier vaccins de l’Accélérateur-Act mis en place pour assurer un accès équitable aux outils de lutte contre la COVID-19) a expédié plus de 1,4 milliard de doses de vaccin à 87 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure à travers le monde. Les expéditions de COVAX représentent 82 % des livraisons de vaccins aux pays à faible revenu et la majorité des vaccins contre la COVID-19 administrés dans les contextes humanitaires. Grâce à cet effort de vaccination, le plus rapide, le plus important et le plus complexe de toute l'histoire, le travail de COVAX a permis de porter à 46 % la proportion moyenne de personnes protégées par une série complète de vaccins dans ces pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure.

Il s'agit maintenant de s'appuyer sur ces fondements pour aider les pays à protéger pleinement les groupes à haut risque, à atteindre leurs objectifs nationaux de vaccination et à mettre fin définitivement aux inégalités en matière de vaccination contre la COVID-19. Mais il reste encore des obstacles à surmonter : la demande de vaccins et leur utilisation restent limitées, les pays à faible revenu étant les plus en retard.

LA DEMANDE DE VACCINS ET LEUR DISTRIBUTION

Avec plus de 3,8 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 administrées à ce jour, les gouvernements des pays à faible revenu ont ouvert la voie. Le nombre de pays dont la couverture est inférieure à 10 % de la population est passé de 34 en janvier 2022 à 18 aujourd’hui. Certains des pays bénéficiant de l’AMC (Bhoutan, Cambodge, Viet Nam, Maldives, îles Fidji et Bangladesh) ont une couverture vaccinale supérieure à 70 %.

Les pays les plus en retard reçoivent un soutien adapté, dans le prolongement des efforts de préparation déployés jusqu’ici. En janvier 2022, l'OMS, l'UNICEF et Gavi ont créé le Partenariat pour la fourniture du vaccin contre la COVID-19 (CoVDP), initiative interinstitutions qui s'appuie sur les ressources existantes aux niveaux mondial, régional et national, dans le but de faciliter la distribution des vaccins contre la COVID-19 dans les pays à faible revenu. Le CoVDP fournit en urgence un soutien opérationnel aux 34 pays dont la couverture vaccinale totale était égale ou inférieure à 10 % en janvier 2022, beaucoup de ces pays se situant en Afrique. Mi-avril 2022, les trois organisations membres du CoVDP se sont coordonnées pour débourser en urgence (en moins de quinze jours ouvrables) un financement d’un montant total de 29 millions de dollars US au profit dix pays. Le CoVDP a mobilisé les instances politiques de plusieurs des pays dont le taux de vaccination est parmi les plus faibles, pour s’assurer du maintien de la vaccination en tête de leurs priorités et de leur volonté d’intégrer la vaccination contre la COVID-19 aux autres interventions sanitaires.

Toutes ces initiatives, et notamment celle du CoVDP, permettent aux pays à faible revenu de progresser, mais il reste encore des difficultés à surmonter. Dans de nombreux pays, la perception du risque lié à la COVID a diminué avec la dominance d’Omicron, tandis que l’attention des gouvernements et des populations s’est tournée vers d'autres priorités concernant la santé. Mais les opportunités d’intégration de la vaccination contre la COVID-19 à d'autres activités sanitaires (campagnes de vaccination contre la rougeole ou la poliomyélite, distribution de moustiquaires contre le paludisme) se font plus fréquentes. La vaccination contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19, est également l’occasion de renforcer les systèmes de santé, sachant qu’elle nécessite la formation d’agents de santé, le renforcement des systèmes informatiques de gestion sanitaire, l’amélioration de la chaîne du froid, et l’élaboration de nouvelles méthodes de travail pour les situations de fragilité et les zones de conflit.

Comme nous dialoguons en permanence avec les pays soutenus par l'AMC, nous savons que la demande est très fluctuante et difficile à prévoir, même pour eux. Grâce à la contribution de leurs gouvernements, COVAX est en mesure de faire une première estimation de la demande globale des pays bénéficiant de l'AMC. D'après notre analyse des dernières prévisions qu’ils nous ont fournies**, **leur demande auprès de COVAX pour la période s’étendant entre maintenant et le début de l’année 2023 pourrait se situer aux environs de 330 millions de doses de vaccin, qui viendront s’ajouter à celles qu’ils ont déjà reçues ou acceptées. Mais ces chiffres peuvent changer et continuer à évoluer en fonction de la situation sur le terrain et de l'apparition de nouveaux variants. C'est pourquoi COVAX va travailler auprès des gouvernements pour mettre continuellement ces estimations à jour.

Pour continuer à réduire sensiblement les inégalités en matière de vaccination, nous appelons de toute urgence les pays à se fixer des objectifs ambitieux, et à les adosser à des plans concrets pour leur réalisation - en donnant la priorité à la couverture vaccinale complète de tous les groupes à haut risque. Nous appelons également tous nos partenaires à se coordonner pour fournir aux pays les ressources dont ils ont besoin pour accélérer et amplifier le déploiement de leurs stratégies, stimuler la demande et surmonter les goulets d'étranglement qui subsistent au niveau opérationnel. Les trois ou quatre prochains mois seront cruciaux pour accélérer les campagnes de vaccination contre le SARS-CoV-2 et intégrer les efforts de vaccination contre la COVID-19 dans les systèmes de santé primaires de routine.

APPROVISIONNEMENT

L'offre mondiale est désormais suffisante pour répondre aux besoins, ce qui témoigne du travail de pionnier effectué par la communauté scientifique et l’industrie, tout comme le fait qu'il n'aura fallu que 327 jours pour passer du séquençage du SARS-CoV-2 et sa publication à l'utilisation d'urgence d'un vaccin contre la COVID-19.

Alors que nous nous efforçons d'aider les pays à déployer encore davantage la vaccination contre la COVID-19, nous devons également veiller à ce que l'approvisionnement reste suffisant, et que les vaccins soient disponibles au bon moment. COVAX a connu des retards de livraisons en 2021. De nombreuses doses provenant d'accords d'achat anticipé sont maintenant disponibles en même temps que celles qui proviennent de dons. Avec des surproductions et les fluctuations de la demande des pays, il est très probable que l'offre globale dépasse la demande. COVAX travaille toutefois avec les fabricants pour les aider à être plus réactifs à l'évolution de la demande.

Cette situation dans laquelle l’offre mondiale et celle de COVAX dépassent la demande est avantageuse en cas de pandémie, car elle garantit à tous les pays la possibilité de pouvoir disposer de vaccins à long terme et de choisir le produit qui leur convient. La priorité doit être maintenant de protéger rapidement les populations. C'est fondamental, étant donné que 2021 a clairement démontré l'impact d'un approvisionnement sporadique et imprévisible sur la capacité à planifier et déployer les campagnes de vaccination des pays dont les systèmes de santé ont des moyens limités. L’assurance d’être approvisionné permet aux pays de planifier les campagnes de vaccination nationales avec plus de confiance, de disposer en permanence d’un stock de vaccins et de les déployer efficacement et sans heurts.

Il faut tout faire pour minimiser les pertes de vaccins pour cause de péremption. Les pays à faible revenu, quant à eux, doivent être en mesure d'accepter et d’utiliser les doses fournies, et avoir un objectif élevé, ce qui ne permet pas, toutefois de les stigmatiser en cas de gaspillages, inévitables lors des campagnes de vaccination, quelle que soit la maladie et quel que soit le pays concerné.

COVAX entend fournir aux pays un approvisionnement prévisible à long terme, en s’adaptant à tous les contextes et en maintenant des réserves permettant de s’assurer que l'offre peut suivre les variations de la demande. Cela implique de travailler avec les fabricants et les donateurs pour s'assurer que COVAX pourra disposer de tout nouveau vaccin adapté à tout nouveau variant, en même temps que les pays à revenu élevé.

Nous appelons les pays donateurs et les producteurs de vaccins à soutenir COVAX en veillant à ce que le volume et le calendrier des livraisons correspondent le mieux possible aux besoins des pays à faible revenu. Les donateurs doivent aider COVAX à maintenir un portefeuille diversifié, comprenant si besoin des vaccins adaptés aux nouveaux variants. Les fabricants doivent collaborer avec COVAX pour rééchelonner ou redimensionner l'approvisionnement à partir des accords d'achat anticipé existants.

Le monde est actuellement assailli par de nombreux problèmes et de nombreuses crises ; mais cela ne change rien au fait que la pandémie – notre crise collective – est loin d'être terminée. La communauté internationale doit continuer à se fixer comme priorité absolue de mettre fin aux inégalités en matière de vaccination.

Notes à l'usage des rédacteurs

À propos de COVAX

COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF – qui travaillent en collaboration avec divers partenaires, notamment les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et la Banque mondiale. C’est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenu élevé que pour les pays à faible revenu.

Rôle de la CEPI dans COVAX

La CEPI est à la tête du portefeuille de recherche et développement de COVAX. Elle est chargée d’investir dans la R&D de divers candidats vaccins prometteurs, avec l’objectif de soutenir le développement de vaccins sûrs et efficaces qui pourront être mis à la disposition des pays participant à la Facilité COVAX. Dans ce cadre, la CEPI a obtenu pour la Facilité COVAX le droit de premier refus pour de nombreux vaccins, et réalisé des investissements stratégiques dans la production de vaccins, notamment en réservant des capacités de fabrication de vaccins pour COVAX dans un réseau de sites de production. La CEPI investit également dans les candidats vaccins de "nouvelle génération" efficaces contre les variants, offrant ainsi à l’avenir de nouvelles options de lutte contre la COVID-19.

Rôle de Gavi dans COVAX

À la tête de tout ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution des vaccins pour COVAX, Gavi a conçu et gère la Facilité COVAX et l'AMC COVAX, et travaille avec les partenaires traditionnels de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

C’est Gavi qui héberge le Bureau de la Facilité COVAX, coordonne le fonctionnement et la gestion de l’ensemble du mécanisme, s’occupe des relations juridiques et financières avec les 193 participants de la Facilité et gère les contrats de la Facilité COVAX : il s’agit notamment de négocier avec les fabricants des contrats d'achat anticipé pour les vaccins candidats prometteurs, de façon à sécuriser un certain nombre de doses au nom de tous les participants de la Facilité COVAX.

Gavi coordonne également la conception et le fonctionnement de l'AMC COVAX et collecte des fonds pour ce mécanisme qui permet à 92 économies à faible revenu d’avoir accès à des doses de vaccin financées par des donateurs. Dans ce cadre, Gavi assure le financement des vaccins et supervise leur achat et leur distribution par l’UNICEF à tous les participants de l'AMC. Ainsi, elle active les accords d'achat anticipé qu’elle a passés avec les fabricants et finance le travail des partenaires et des gouvernements pour la préparation des pays et la distribution des vaccins. Elle apporte aux gouvernements, à l'UNICEF, à l'OMS et aux autres partenaires, un soutien personnalisé pour les équipements de la chaîne du froid, l'assistance technique, la fourniture de seringues, de véhicules et différents autres aspects de la logistique extrêmement complexe nécessaire pour la distribution des vaccins. Gavi a également participé à la conception du mécanisme d’indemnisation en l’absence de faute de l'AMC et du stock tampon de vaccins à usage humanitaire de COVAX dont elle gère le fonctionnement et pour lesquels elle collecte des financements.

Rôle de l’OMS dans COVAX

L'OMS assume plusieurs rôles au sein de COVAX. Elle fournit des directives et des normes en matière de politiques vaccinales, de réglementation, de sécurité, de R&D, d’attribution des vaccins, et en ce qui concerne la préparation des pays à recevoir et distribuer les vaccins. Son Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination élabore des recommandations sur les politiques de vaccination, en s’appuyant sur l’analyse des données scientifiques disponibles. Ses programmes de préqualification et d’inscription sur la liste des utilisations d'urgence (EUL) permettent d’harmoniser l’analyse des dossiers et l’octroi des autorisations dans les différents États membres. L’OMS aide les États membres en matière de surveillance de la sécurité des vaccins et en assure la coordination au niveau mondial. Elle a défini le profil de produit cible applicable aux vaccins contre la COVID-19 et assure la coordination technique de la R&D. L'OMS dirige conjointement avec l'UNICEF l’axe de travail relatif à la Préparation des pays à la vaccination contre la COVID-19, qui aide les pays à se préparer à recevoir et à administrer les vaccins. Dans le cadre de cet axe de travail, Gavi et de nombreux autres partenaires collaborent aux niveaux mondial, régional et national pour fournir des outils, des conseils, un suivi et une assistance technique sur le terrain pour le déploiement des vaccins et sa planification. Avec ses partenaires de COVAX, l'OMS a élaboré un système d'indemnisation en l’absence de faute dans le cadre des engagements d'indemnisation et de responsabilité limités dans le temps.

Rôle de l’UNICEF dans COVAX

L'UNICEF tire parti de son expérience en tant que principal acheteur de vaccins au monde et travaille avec ses partenaires et les fabricants pour l'achat des doses de vaccin contre la COVID-19. Il s’occupe également du transport, de la logistique et du stockage des vaccins. L'UNICEF achète déjà plus de 2 milliards de doses de vaccins par an pour la vaccination systématique et la riposte aux épidémies pour le compte de près d’une centaine de pays. En collaboration avec le Fonds renouvelable de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), l'UNICEF dirige les initiatives visant à acheter et à fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. En outre, l'UNICEF, Gavi et l'OMS travaillent 24 heures sur 24 avec les gouvernements pour s'assurer que les pays sont prêts à recevoir les vaccins, qu’ils disposent d’un équipement de chaîne du froid approprié et d’agents de santé qualifiés pour les administrer. L'UNICEF joue également un rôle de premier plan dans les efforts visant à renforcer la confiance dans les vaccins, en communiquant sur la fiabilité des vaccins et en luttant contre la désinformation dans le monde entier.

À propos de l’Accélérateur ACT

L’accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au point et la production de diagnostics, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès juste et équitable. Il a été initié en avril 2020 par l'OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill & Melinda Gates en réponse à l’appel lancé en mars 2020 par les dirigeants du G20.

L'Accélérateur ACT n'est ni une instance décisionnaire ni une nouvelle organisation. Il a pour but de renforcer la collaboration entre les organisations existantes pour mettre fin à la pandémie. C’est un cadre de collaboration qui a été conçu pour réunir les principaux acteurs autour d’une même table, dans le but de mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible en accélérant la mise au point, la distribution à grande échelle, juste et équitable de tests, de traitements et de vaccins, ce qui permettra à court terme de protéger les systèmes de santé, redresser les sociétés et relancer l’économie. L’Accélérateur ACT s'appuie sur l'expérience des grandes organisations mondiales de santé qui s'attaquent aux problèmes sanitaires les plus graves et qui, en collaborant, sont à même de produire de nouveaux résultats encore plus ambitieux contre la COVID-19. Ses membres se sont engagés à veiller à ce que tout le monde ait accès à tous les outils nécessaires pour vaincre la COVID-19 et à faire preuve d’un niveau de collaboration sans précédent pour y parvenir.

L’Accélérateur ACT est organisé en quatre axes de travail : diagnostic, traitements, vaccins et renforcement des systèmes de santé, plus un axe de travail transversal sur l’accès aux vaccins et leur répartition entre les différents pays.

