Couverture médiatique de la migration fondée sur le droit international et les données factuelles - guide du journaliste

Résumé

Reconnaissant la nécessité d’augmenter la capacité des médias à documenter sur les questions de migration, ce guide se veut une ressource pour les facilitateur(trice)s, pour animer des ateliers interactifs principalement destinés aux journalistes rapportant sur la migration. La formation donnera aux participants une compréhension du contexte régional et international sur la migration, expliquera la terminologie sur les migrations, repensera la couverture médiatique sur la migration, incluant les aspects éthiques de la couverture de la migration, dissipera les mythes les plus répandus sur la migration, et présentera un aperçu du cadre juridique international régissant les migrations. Le guide couvre de manière exhaustive tous les aspects devant être pris en compte par un(e) facilitateur(trice), du contenu de cours aux exercices pratiques, des meilleures pratiques en pédagogie jusqu’aux questions pratiques, telles que la sélection des candidats, des lieux de formation et du matériel nécessaire.

La formation se divise en plusieurs modules, chaque module est conçu pour augmenter la capacité des participants dans un domaine clé lié à la couverture médiatique de la migration. Le premier module examine la migration comme phénomène global et donne un aperçu de la migration internationale. Aussi le module présente aux participants des données sur le phénomène global de la migration, et dissipe les mythes courants sur la migration, en expliquant, par exemple, que contrairement à la croyance populaire, environ les trois quarts des migrants dans le monde sont des migrants internes, plutôt que des migrants internationaux et que ces derniers sont principalement des travailleurs migrants, des membres de leur famille et des étudiants. Le module présente également des éléments de preuve sur les réfugiés, un terme souvent utilisé de manière incorrecte par le grand public et parfois même par les médias. Bien que les réfugiés jouissent d’un statut unique en vertu du droit international et qu’ils constituent une catégorie particulièrement vulnérable des migrants n’ayant pas la protection de leur pays d’origine, ou ne pouvant pas en bénéficier, moins de 10% des migrants internationaux sont des réfugiés.

L’évolution des flux migratoires est également présentée dans ce premier module, démontrant ainsi que les flux migratoires que nous observons aujourd’hui ont historiquement circulé dans la direction opposée.

Le guide contient également un module sur la terminologie de la migration, un domaine souvent mal compris par le public et parfois même par les professionnels des médias. Le module propose également des méthodes pour mesurer le nombre de migrants réguliers, qui représentent la majorité de la population migrante, et le nombre de migrants irréguliers dans un pays spécifique. Le module souligne que, en vertu du droit international, la migration irrégulière devrait être décriminalisée. Il fournit également aux participants les connaissances nécessaires pour utiliser la terminologie appropriée pour décrire les différentes catégories de migrants sur la base du droit international.

Le module dissipe également les mythes largement répandus sur l’impact économique de la migration. Il existe une croyance répandue selon laquelle les migrants imposent des coûts économiques aux pays d’accueil, en dépit des nombreuses preuves démontrant que c'est en vérité le contraire. Par exemple, une étude récemment publiée démontre que, bien que les migrants internationaux ne représentent qu’environ 3,4% de la population mondiale, ils contribuent néanmoins à environ 10% du PIB mondial, ayant par conséquent un impact positif significatif sur la prospérité économique. Le guide présente les conclusions factuelles de nombreuses autres études, démontrant l’impact positif net des migrants sur la prestation de services sociaux et les finances publiques et met en évidence des preuves empiriques montrant que le public surestime constamment le nombre de migrants dans son pays, tout en sous-estimant leur niveau d’éducation et de contribution à l’économie. Les médias jouent un rôle de premier plan dans la création ou la suppression de ces idées fausses.

Le guide comprend également un module qui permet aux participants d’analyser les représentations des migrants dans les médias. Ainsi les clichés et les images sur les migrants dans les médias peuvent avoir un impact singulier sur l’opinion publique, tant positif que négatif. Il est donc impératif que les photographes et les rédacteurs prennent en considération l’impact probable qu’une image est susceptible d’avoir sur le discours public sur la migration. Ce module hautement interactif permet aux participants de débattre du bien-fondé des images représentant la migration et il présente à la fois une analyse des images récentes les plus influentes, ainsi que les différentes manières de représenter les photos, tout en approfondissant la compréhension des participants du pouvoir de l’image dans la formation de l’opinion publique.

Le guide relève également les défis rencontrés par les journalistes dans la couverture médiatique de la migration et présente des méthodes pour les surmonter. La migration n’est pas un sujet facile à couvrir. Certes la migration pâtit de la complexité, l’opacité, et les efforts concertés de certains partis avec un agenda politique spécifique, pour perpétuer les mythes et les idées fausses. Le module présente et dissipe les mythes courants sur la migration – par exemple, il est largement admis que l’Europe et les États-Unis accueillent de manière disproportionnée des réfugiés. En fait, il s’agit bien du contraire. Neuf réfugiés sur dix vivent dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, généralement un pays proche géographiquement du leur. Le module met également à disposition des formateurs des ressources pouvant être utilisées pour accéder aux données les plus récentes sur la migration. Enfin, le module fournit des directives sur les étapes optimales nécessaires à la création de contenu multimédia sur la migration.

Le dernier module suggère des recommandations sur la manière dont les médias peuvent progresser vers une forme de couverture de la migration plus responsable, fondée sur le droit international et les faits et en rejetant le sensationnalisme. Les meilleures pratiques du journalisme en matière de migration consistent à accorder la priorité à l’individu et à donner la parole aux migrants. Cela nécessite également une utilisation prudente et précise de la terminologie et des images et la nécessité de s’abstenir de contribuer au renforcement des stéréotypes et des mythes. Il est à espérer que ce guide ainsi que les formations qui l’utiliseront, contribueront à créer davantage de traitements journalistiques sur la migration fondée sur les données factuelles et les droits de l’homme, éthiques et responsables.