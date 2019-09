Coupons : Guide pratique des transferts monétaires en situations d’urgence

Conditions préalables

• Il doit exister un nombre suffisamment important de commerçants locaux de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, qu’il n’y ait pas de sur-affluence sur chaque commerce, et que le risque de situation monopolistique soit réduit.

• Les stands doivent être aisément accessibles et leur accès doit être sécurisé, en particulier pour les groupes vulnérables.

• Les stands doivent disposer de la gamme de produits requis. Dans le cas contraire, les produits doivent pouvoir leur être livrés rapidement et facilement. De même, les prestataires de services (par ex. : des meuniers ou des vétérinaires) doivent être disponibles pour fournir les services requis dans le cadre du programme.

• Les commerçants locaux doivent être en mesure de satisfaire à la hausse des ventes et aux éventuels besoins de trésorerie.

• Les commerçants locaux doivent accepter de participer au programme selon les conditions générales convenues. Par ex. : les normes de qualité et/ou le prix, les exigences en termes de redevabilité, ou la présence de personnel et de volontaires pour assurer la surveillance.

• Les commerçants locaux doivent être fiables et doivent continuer à exercer dans les situations d’urgence.

• Il doit exister un moyen de paiement des commerçants sécurisé et fiable.

• Les coupons doivent être acceptés par les autorités locales, la population et les autres parties prenantes.

• Il n’est pas nécessaire de présenter un document d’identification officiel.

Description de la méthode de paiement

Un coupon est un document papier, un bon ou une carte électronique qui peut être échangé contre une quantité ou une valeur définie de produits ou de services. Les coupons sont généralement des « bons contre argent » à la valeur monétaire définie (par ex. : 15 $), ou des coupons de provisions qui permettent d’acheter des produits ou des services (par ex. 5 kg de maïs, ou la mouture de 5 kg de maïs). Ils peuvent être échangés dans des boutiques ou chez des prestataires de services prédéfinis. De même, une foire (par ex. une foire de semences ou une foire au bétail) peut-être organisée. Les bons d’achat ont contribué à améliorer l’accès à la nourriture, aux semences, au bétail et autres articles non alimentaires.

L’agence ou la société qui émet les bons reprend les bons d’achat remis par les commerçants contre une somme d’argent convenue. Les bons d’achat peuvent avoir une validité de plusieurs mois, ou simplement être valides un jour précis de l’année.

En cas d’inflation, le risque est transféré de l’organisation au commerçant/ prestataire de services tandis que l’organisation supporte le risque d’inflation lié aux coupons de provisions. Dans un environnement qui connaît une inflation élevée ou encore dans un environnement où existe le risque d’une soudaine hausse des prix, un coupon valant pour une quantité de produits déterminée peut comporter un avantage sur une valeur monétaire fixe. .