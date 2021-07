Coronavirus : la Suisse remet quatre millions de doses de vaccin au programme COVAX

Lors de sa séance du 30 juin 2021, le Conseil fédéral a décidé de céder au programme COVAX la majeure partie des quelque 5,4 millions de doses de vaccin commandées auprès d’AstraZeneca. La Suisse peut ainsi apporter une contribution notable à la lutte globale contre la pandémie de COVID-19. L’initiative COVAX vise à garantir un accès régulier et équitable aux vaccins contre le COVID-19 partout dans le monde. Les grandes inégalités en matière de répartition globale des vaccins laissent prévoir que la pandémie durera encore un certain temps à l’échelle mondiale.

La campagne de vaccination en Suisse continue de progresser : plus de 60 % de la population adulte a reçu une dose, tandis que plus de 40 % est complètement vaccinée. En outre, suffisamment de doses sont disponibles pour vacciner les enfants et les adolescents tout en assurant un éventuel vaccin de rappel. Les vaccins supplémentaires que la Confédération a commandés pour 2022 prendront en compte les possibles mutations du virus.

La campagne mise en particulier sur les vaccins à ARNm, qui se sont avérés très efficaces et bien tolérés. Les produits de Moderna et de Pfizer/BioNTech sont basés sur cette technologie. D’autres vaccins seront cependant utilisés en complément, notamment pour les personnes qui présentent une intolérance aux vaccins à ARNm.

Au vu du nombre suffisant de doses disponibles pour protéger la population, le Conseil fédéral a décidé de remettre quatre millions de doses du produit d’AstraZeneca au programme COVAX. La Suisse en avait commandé près de 5,4 millions au total. 1,4 million de doses de ce produit à vecteur viral resteront réservées pour un futur emploi en Suisse. Elles seront en premier lieu destinées aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas recevoir de vaccin à ARNm ainsi qu’à celles qui ont reçu une première dose du produit d’AstraZeneca à l’étranger. Ces vaccins seront disponibles dès que Swissmedic aura autorisé le produit et que l’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations auront publié la recommandation de vaccination correspondante.

Engagement international pour lutter contre la pandémie

Le programme COVAX entend fournir cette année jusqu’à deux milliards de doses aux pays participants. Il a pu commencer à distribuer les premières doses à des pays à faible ou moyen revenu en février 2021. Jusqu’à présent, un total de 131 pays ont reçu plus de 88 millions de doses.

Depuis le début de la pandémie, la Suisse s’engage pour une solution globale et équitable en matière de répartition des vaccins contre le COVID-19. L’année dernière, elle a versé 20 millions de francs au programme COVAX en faveur de 92 pays à faible revenu. De plus, le Conseil fédéral a décidé en avril 2021 d’apporter un soutien supplémentaire de 300 millions de francs au Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Parmi cette somme, 125 millions de francs iront au programme COVAX. L’ACT-A vise à promouvoir l’accès aux vaccins contre le COVID-19, aux médicaments et aux tests ainsi qu’à renforcer les systèmes de santé dans la lutte contre la pandémie.

Le programme COVAX a vu le jour en avril 2020 sous l’égide de l’OMS et d’autres organisations. L’alliance vaccinale GAVI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI et l’OMS en assument conjointement l’exploitation. La Suisse s’est activement impliquée lors de la création du programme en tant que co-présidente du « Group of Friends of the Covax-Facility ».

