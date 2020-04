Coronavirus : 117 millions d'enfants risquent de ne pas recevoir le vaccin contre la rougeole

Alors que le Covid-19 continue de se répandre dans le monde, plus de 117 millions d'enfants dans 37 pays pourraient ne pas recevoir le vaccin contre la rougeole qui pourrait leur sauver la vie. Les campagnes de vaccination contre la rougeole dans 24 pays ont été reportées.

« Plus de 117 millions d'enfants dans 37 pays, dont beaucoup vivent dans des régions où des flambées de rougeole sont en cours, pourraient être touchés par la suspension des activités de vaccination prévues. Ce chiffre stupéfiant n'inclut pas le nombre de nourrissons qui pourraient ne pas être vaccinés en raison de l'effet du Covid-19 sur les services de vaccination de routine », ont déclaré lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans un communiqué.

« Les enfants de moins de 12 mois sont plus susceptibles de mourir des complications de la rougeole, et si la circulation du virus de la rougeole n'est pas arrêtée, leur risque d'exposition à la rougeole augmentera chaque jour », ont mis en garde les deux agences partenaires de l’Initiative contre la rougeole et la rubéole (M&RI) dont font également partie la Croix-Rouge américaine, le Centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ainsi que la Fondation des Nations Unies.

L'UNICEF et l’OMS font valoir que la pandémie de Covid-19 exige un effort coordonné et un engagement de ressources pour garantir la protection des travailleurs de la santé de première ligne dans le monde entier, alors qu'ils sont confrontés à cette nouvelle menace et y répondent.

Dans le même temps, il importe de défendre les efforts visant à protéger les services de vaccination essentiels, aujourd'hui et à l'avenir.

La déclaration rappelle que les partenaires de l’Initiative appuient les directives de l'OMS recommandant aux gouvernements d'interrompre temporairement les campagnes de vaccination préventive lorsqu'il n'y a pas de flambée active d'une maladie évitable par la vaccination.

Protéger les communautés et les travailleurs de la santé

« Le M&RI soutient la nécessité de protéger les communautés et les travailleurs de la santé contre le Covid-19 par une pause des campagnes de masse, là où les risques de la maladie sont élevés. Toutefois, cela ne doit pas signifier que les enfants sont définitivement laissés pour compte », précise le communiqué.

« Si le choix difficile d'interrompre la vaccination est fait en raison de la propagation du Covid-19, nous demandons instamment aux dirigeants d'intensifier leurs efforts pour suivre les enfants non vaccinés, afin que les populations les plus vulnérables puissent recevoir des vaccins contre la rougeole dès que cela sera possible », ajoute le document.

L’OMS et l’UNICEF rappellent que malgré l’existence d'un vaccin sûr et efficace depuis plus de 50 ans, les cas de rougeole ont fait un bond ces dernières années et ont fait plus de 140.000 victimes en 2018, principalement des enfants et des bébés, des cas tous évitables.

Ils saluent l'héroïsme des travailleurs de la santé et des services d'urgence du monde entier, et reconnaissent le rôle vital qu'ils jouent en fournissant des informations claires et fiables, ainsi que des soins préventifs et de soutien au sein de leurs communautés.

« Nous devons investir dans les travailleurs de la santé et veiller à ce qu'ils soient protégés contre l'infection et qu'ils soient responsabilisés dans le cadre de systèmes de santé primaires durables et fonctionnels. Ils constituent la première ligne de défense contre les épidémies mondiales », déclarent les deux agences.

« Nous appelons les pays et les dirigeants locaux à mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces pour faire participer les communautés, garantir que l'offre et la demande de vaccination restent fortes et contribuer à assurer une vie saine à chaque enfant, en particulier dans ce contexte difficile », concluent-elles.