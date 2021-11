COP26 : il est urgent d’agir en faveur des pays à faibles revenus accusant un retard dans la finance climatique

Glasgow – Les pays à faibles revenus et touchés par un conflit armé ne peuvent pas continuer à être ignorés par l'action et la finance climatiques, avertissent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Banque africaine de développement (BAD).

Lors d'un événement de haut niveau en marge de la COP26, les gouvernements et les partenaires du développement, de la société civile et des domaines humanitaires se sont joints à la Banque africaine de développement et au CICR pour appeler à une plus grande reconnaissance de la vulnérabilité accrue des communautés touchées par les conflits.

De nombreux pays jugés les plus vulnérables au changement climatique et les moins prêts à s'adapter sont également embourbés dans des conflits. Le changement climatique aggrave ainsi les facteurs préexistants, complexes, multidimensionnels et évolutifs de fragilité, de violence et de conflit.

Pourtant, comme l'ont souligné les intervenants lors de l'événement, l'action climatique dans les États touchés par un conflit reste faible en raison des défis réels ou perçus de travailler dans des environnements fragiles, tandis que le financement climatique a également fait défaut. La conséquence est que les plus vulnérables sont aussi les moins soutenus pour l'adaptation aux conséquences dévastatrices du changement climatique.

Le directeur du CICR pour l'Afrique, Patrick Youssef, a déclaré : « Si des efforts importants ne sont pas déployés pour renforcer l'action climatique et le financement dans les États touchés par des conflits, les plus vulnérables du monde ne feront que prendre encore plus de retard.

« Si l'écart continue à croître, les besoins humanitaires liés aux chocs climatiques deviendront plus profonds et plus coûteux. Cela imposera à son tour un fardeau plus lourd aux organisations humanitaires et à leurs donateurs. Il est impératif que la communauté internationale s'attaque d'urgence à ce déséquilibre », a ajouté Youssef.

Il existe une disparité importante entre la fourniture de financements aux pays à revenu intermédiaire stables et aux pays les moins avancés du monde, dont beaucoup sont touchés par des conflits.

Malgré l'engagement pris dans l'Accord de Paris d'accroître le soutien à ces pays, entre 2016 et 2018, ils n'ont reçu qu'environ 14 % du financement climatique total enregistré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec près de 70 pour cent de tous les financements climatiques fournis aux pays à revenu intermédiaire.

Al Hamndou Dorsouma, directeur par intérim du Département du changement climatique et de la croissance verte de la BAD, a déclaré : « Nous assistons à une augmentation des inégalités et des vulnérabilités perpétuées par le changement climatique, qui sape les trajectoires de croissance inclusive et durable des pays touchés par la fragilité, les conflits et la violence. Le financement climatique doit être intensifié et atteindre le bas de la pyramide des communautés, en particulier les femmes et les jeunes, pour renforcer la résilience des communautés. »

Le CICR, la Banque africaine de développement et plusieurs autres banques multilatérales de développement, organisations humanitaires et instituts de recherche ont uni leurs forces pour explorer des pistes pour renforcer l'action climatique, et notamment l'accès au financement climatique dans les situations de conflit.

En octobre 2021, cette alliance a organisé une première table ronde d'experts sur la lutte contre les obstacles au financement climatique dans les endroits en proie à des conflits ou à la fragilité. L'événement qui s'est tenu aujourd'hui a fait écho à cette conversation dans le but d'élaborer un ensemble de propositions pour débloquer le financement climatique dans des contextes fragiles et en transition.

« À l'avenir, il est essentiel de veiller à ce que les pays en conflit, et en particulier les personnes les plus vulnérables au sein de ces pays, soient suffisamment soutenus pour s'adapter aux effets du changement climatique », a ajouté Youssef.

À l'occasion de l'événement parallèle COP26 organisé conjointement par la BAD et le CICR, Yero Baldeh, directeur du Bureau de coordination des États en transition à la Banque africaine de développement, a déclaré : le lien humanitaire-développement-paix et les partenaires du secteur privé pour renforcer la résilience climatique dans les communautés touchées par la fragilité et les conflits sur le continent africain. Ensemble, cela contribuera également à la prévention et à la résolution des conflits.

Notes to editors:

Within their institutional mandates and priorities, the African Development Bank and the International Committee of the Red Cross are working very closely together to achieve synergies and complementarities in fragile contexts on the African continent. For example, and building on a 2019 Letter of Intent, both institutions are already collaborating on women economic empowerment in the Sahel (Niger, Mali and Chad) and the partnership is continuously evolving.

Contacts:

Banque africaine de développement : Amba Mpoke-Bigg, Département de la communication et des relations extérieures, email : a.mpoke-bigg@afdb.org

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : Sam Smith, porte-parole du CICR, ssmith@icrc.org