Construire l’Avenir : Créer un monde plus équitable, inclusif et durable pour toutes et tous

Dans son nouveau rapport Construire l’Avenir, CARE met en lumière l’impact de la COVID-19 sur nos sociétés, en particulier sur les femmes et les filles dans toute leur diversité. Bien que la pandémie a eu et continuera d’avoir des effets dévastateurs, nous devrions y voir une opportunité de créer un monde plus équitable, inclusif et durable.

COVID-19 : Les femmes et les filles en première ligne

Elles travaillent dans le secteur de l’agriculture, du soin ou de l’assistance à la personne : les femmes et les filles sont sans aucun doute les plus impactées par la COVID-19.

En effet, la pandémie les a exposées à des risques sanitaires disproportionnés. 70 % des agents de santé dans le monde sont des femmes et beaucoup n’ont pas accès aux équipements adéquats pour se protéger. Elles sont aussi en première ligne pour prodiguer les soins aux parents malades et âgés, ainsi qu’aux enfants. Le volume de ces tâches aurait augmenté de 30 à 40 %, soit d’une à deux heures par jour !

La pandémie a également des conséquences économiques dramatiques pour nombre d’entre elles et a lourdement affecté leurs moyens de subsistance. Elles sont 1,8 fois plus susceptibles d’avoir perdu leur emploi que les hommes. Enfin, les mesures mises en œuvre pour freiner la propagation du virus ont contribué à une augmentation des violences sexistes et sexuelles. Confinées avec leur agresseur, elles risquent leur vie.

Les recommandations de CARE pour construire l’avenir

Les nombreux plans de relance économique et sociale en réponse à la pandémie ne prennent pas suffisamment en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles. Pourtant, ils devraient être l’opportunité de créer un monde plus équitable, durable et inclusif, sans discrimination basée sur le genre. Cet avenir ne peut exister sans le renforcement des droits des femmes. C’est pourquoi nous devons agir maintenant en plaçant les femmes et les filles au cœur des mesures de relance et de réforme.

Pour construire l’avenir, les responsables politiques et du secteur privé doivent ;