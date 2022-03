Consolidation et pérennisation de la paix: Rapport du Secrétaire général (A/73/668–S/2022/66)

Résumé

Le présent rapport est soumis dans la perspective de la réunion de haut niveau sur le financement de la consolidation de la paix que l’Assemblée générale tiendra à sa soixante-seizième session. Le Secrétaire général y fait valoir que les ressources mises au service du financement de l’action préventive et des activités de consolidation de la paix restent encore insuffisantes, compte tenu de la multiplication des conflits violents, de la manière dont ils évoluent, de leur durée, de leur complexité et de leurs conséquences dévastatrices. Le coût des interventions en cas de crise n’est plus soutenable ; la prévention des conflits et l’investissement en faveur de la consolidation et de la pérennisation de la paix peuvent alléger la facture pour les États Membres. Le rétablissement, le maintien et la consolidation de la paix et le développement et l’action humanitaire sont liés par essence et se renforcent mutuellement et il faut penser le financement à l’échelle de tout le continuum de paix.

Comme cela a été souligné dans le cadre de l’examen de l’intégration du système des Nations Unies conduit en 2020, l’Organisation doit créer un environnement propice à la mise en place concrète de cette triple approche transversale et favoriser ainsi des interventions porteuses de changement, axées sur la prévention et tenant compte des risques de conflit, qui permettront d’accélérer l’action menée à l’appui du Programme 2030. Les activités de consolidation de la paix des États, de la société civile, des femmes, de la jeunesse et des entités des Nations Unies doivent être financées à l’aide de toute une gamme de mécanismes et de sources diversifiées, dont les budgets nationaux, les contributions volontaires et statutaires des États Membres et des partenariats innovants.