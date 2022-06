Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’exercice du droit à l’éducation par toutes les filles dans des conditions d’égalité - Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/50/50)

Conseil des droits de l’homme

Cinquantième session

13 juin-8 juillet 2022

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résumé

Le présent rapport a été établi en application de la résolution 47/5 du Conseil des droits de l’homme. La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme y met en lumière les conséquences de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur l’exercice du droit à l’éducation par les filles et recense les principaux obstacles et difficultés auxquels les filles se heurtent. Elle donne en outre un aperçu des efforts que déploient les États pour surmonter ces obstacles et difficultés et du soutien qu’apportent à cette fin les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. En conclusion, la Haute-Commissaire formule un certain nombre de recommandations visant à protéger et à promouvoir l’exercice par les filles du droit à l’éducation dans le cadre des mesures de lutte contre la COVID-19 et de l’effort de relèvement.

I. Introduction