Conseil de sécurité : L’incidence du détournement et du trafic d’armes sur la paix et la sécurité

CS/14708

22 NOVEMBRE 2021

(Le résumé complet sera disponible plus tard dans la journée.)

ARMES DE PETIT CALIBRE. L’INCIDENCE DU DÉTOURNEMENT ET DU TRAFIC D’ARMES SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ - S/2021/892

Déclarations

M. MARCELO EBRARD CASAUBON, Secrétaire des relations extérieures du Mexique, a décrit le flux illicite des armes légères et de petit calibre comme un phénomène mondial qui détruit le tissu social et est propice aux formes de violence armée les plus graves contre les groupes vulnérables. Il jette sur les routes des millions de personnes fuyant l’insécurité, a-t-il ajouté, estimant que si la communauté internationale se mobilise à travers des instruments importants tels que le Programme d’action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre, le Traité sur le commerce des armes ou encore les régimes d’embargo sur les armes du Conseil de sécurité, ses efforts s’avèrent insuffisants pour empêcher le détournement des ALPC. Cela est particulièrement vrai dans les pays qui font face à des degrés élevés de violence armée, où ces armes tuent chaque jour 500 personnes et en blessent 2000, a-t-il dit. M. Ebrard a expliqué que le Mexique s’efforçait, aux côtés de sociétés privées, de surveiller la chaîne d’approvisionnement des fabricants et des acheteurs d’armes à feu, rappelant que, dans son pays, 75% des homicides et de féminicides impliquaient des armes de cette nature.

Pour M. Ebrard Casaubon, le diagnostic est clair et le problème, identifié. L’effort doit à présent porter sur la prévention, en nous attaquant au catalyseur de la violence qu’est le détournement, lequel alimente partout la violence où celle-ci s’exerce, notamment contre les groupes vulnérables, dans des situations ou non de conflit. M. Ebrard Casaubon a jugé anormal que les chiffres terrifiants sur les conséquences humanitaires du trafic illicite des armes légères et de petit calibre figurent dans les mêmes rapports et études montrant que ces armes aux effets dévastateurs génèrent les profits illimités des fabricants d’armes. C’est donc à la source de cette manne économique qu’il faut s’attaquer, a-t-il insisté, estimant que, dans les pays à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, qu’il s’agisse du Myanmar, de la République démocratique du Congo et du Yémen, les situations seraient différentes si les armes étaient mieux contrôlées.

M. Ebrard Casaubon a appelé les États Membres à se concentrer sur le cycle complet des ALPC et de leurs munitions, ce qui exige la mise en place de mesure de surveillance des activités tant des fabricants que des intermédiaires et des utilisateurs finaux, l’ensemble des acteurs devant s’efforcer, dans le respect des législations nationales et internationales, d’empêcher que des ALPC ne tombent dans de mauvaises mains. À son tour, il a appuyé la recommandation faite par le Secrétaire général au Conseil de sécurité d’intégrer le concept de gestion des armes et munitions dans le cadre stratégique des opérations de maintien de la paix.

M. Ebrard Casaubon a jugé que la paix et la sécurité n’étaient possibles qu’au prix d’un engagement concerté et constant des États, de la société civile et des entreprises du secteur de l’armement. « Nous appelons, en vue de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, à l’établissement de mécanismes de prévention de transferts illicites d’armes et attirons l’attention des gouvernements sur la pertinence de mesures d’autoréglementation des sociétés privées d’armement pour rendre plus responsables leurs pratiques commerciales », a-t-il conclu.

M. SVEN JÜRGENSON (Estonie) a estimé que les gouvernements avaient un rôle essentiel à jouer pour garantir que le commerce, l’utilisation et le stockage des armes classiques se déroulent de manière responsable. Afin de détecter et de perturber les flux illicites d’armes légères, les législations nationales doivent inclure des cadres adéquats de contrôle des armes, notamment des procédures pertinentes de gestion des stocks, des mesures contraignantes d’application de la loi et de justice pénale, a-t-il dit.

L’Estonie soutient la proposition du Secrétaire général pour que les opérations de paix mandatées par le Conseil de sécurité appuient les gouvernements des pays d’accueil dans leurs actions en matière de gestion des armes légères et de leurs munitions. Leurs capacités de suivi et de traçage de l’origine des armes légères et des munitions illicites dans les situations de conflit doivent être renforcées, a ainsi souligné le représentant.

M. Jürgenson a, par ailleurs, plaidé en faveur de l’universalisation et de la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes, « qui offre de réelles possibilités de rendre les transferts internationaux d’armes plus responsables et plus transparents », et à l’application des dispositions du Programme d’action des Nations Unies pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Le marquage, le traçage et la tenue de registres systématiques et appropriés sont essentiels pour lutter efficacement contre le détournement et le trafic illicite des armes légères, a-t-il également déclaré.

M. XXX (Costa Rica) a regretté que le Conseil de sécurité n’ait pas encore pleinement intégré l’examen des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions dans ses travaux, y compris dans ses débats thématiques et nationaux. Si les armes légères et de petit calibre sont le feu que nous combattons aujourd’hui dans toutes les régions, les munitions sont l’oxygène qui l’alimente, transformant les armes à feu d’objets inopérants en armes mortelles, a-t-il déclaré. Notant qu’il a fallu 68 ans au Conseil pour adopter la première résolution sur cette question, il a néanmoins salué le rôle joué par les membres élus pour avancer sur son examen et a demandé au Conseil de sécurité de mettre en place un mécanisme de suivi des rapports biennaux pertinents du Secrétaire général.

Le représentant a ensuite exhorté les États exportateurs à prendre des mesures plus strictes pour garantir qu’aucun transfert d’armes ne facilite ou n’exacerbe la menace de violence sexiste dans les États destinataires. Il est également urgent d’améliorer l’évaluation des justifications qui autorisent les transferts vers des États ayant de mauvais antécédents en matière de droits de l’homme, a-t-il renchéri. Le représentant a également encouragé le Conseil à mieux faire respecter ses embargos sur les armes par les États Membres et à renforcer les capacités d’autocontrôle des États ciblés, « à l’instar de ce qu’il a entrepris en matière de lutte contre le terrorisme et la prolifération nucléaire ». Il a conclu son intervention en exhortant tous les États à commencer « sans délai » la réduction progressive des dépenses militaires mondiales, une telle réduction étant non seulement faisable mais impérative: la paix, a-t-il dit, ne peut être ni forcée ni imposée à la pointe d’un fusil et nous devons nous convaincre que la sécurité humaine reste une exigence de la sécurité mondiale.

Mme LAETITIA COURTOIS, Comité international de la Croix-Rouge – (CICR), a rappelé que les conflits armés contemporains avaient tendance à se prolonger car alimentés par un afflux constant d'armes et de munitions. Le CICR est témoin quotidiennement des souffrances causées par la disponibilité généralisée, la mauvaise réglementation et l'utilisation abusive des armes et des munitions. Mme Courtois a fait état du niveau élevé de violence armée et d'insécurité, qui contribue aussi à entraver l’assistance médicale et humanitaire ainsi qu’à des violences liées au genre.

Mme Courtois a reconnu des « progrès » dans la réglementation du commerce international des armes, y compris l’adoption du Traité sur le commerce des armes en 2013. Toutefois, le CICR constate que des armes et des munitions continuent d'être fournies en grand nombre aux parties – États ou groupes armés - à des conflits armés et d'être détournées vers des utilisateurs finaux non autorisés. « Il existe un fossé entre les obligations assumées par les États en vertu du droit international et les pratiques de transfert d'armes de trop nombreux États », a accusé Mme Courtois.

Pour le CICR, le problème des ALPC doit être abordé « de manière à atténuer les risques liés à la violence par armes légères et à aider les victimes ». Le CICR encourage donc les États à adhérer aux nombreux instruments existants relatifs aux ALPC et autres armes conventionnelles « et à les appliquer fidèlement », notamment le TCA. En outre, les États qui soutiennent les parties belligérantes doivent tirer parti de leur influence pour atténuer les conséquences humanitaires négatives. Ils doivent en particulier prendre des mesures pour mieux gérer les stocks d'armes, veiller à ce que les destinataires soient formés au droit international et veiller à ce qu'aucune arme soit transférée s'il existe un risque manifeste de violation du droit humanitaire international ou des droits de l'homme. Pour Mme Courtois, « Ne pas gérer la chaîne d'approvisionnement, sans tenir compte de l'utilisation qui sera faite des armes, revient à mettre la vie des civils à un prix dérisoire ». Le CICR invite donc les États à « examiner honnêtement la manière dont leurs actions et inactions perpétuent les violations, l'insécurité et la souffrance »

