Conflits armés: le Secrétaire général consterné par le fait que plus de 12 000 enfants ont été tués ou mutilés en 2018

SG/SM/19683-DH/5441

30 JUILLET 2019

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général est découragé par le nombre croissant de violations graves perpétrées contre les enfants qui ressortent du Rapport annuel 2018 sur le sort des enfants en temps de conflit armé. L’année dernière, les Nations Unies ont vérifié plus de 24 000 violations graves commises contre des enfants, tandis que des milliers d’autres restent en attente de vérification en raison de contraintes en matière de ressources et d’accès. Au cours de la période considérée, les filles et les garçons ont, encore une fois, payé le plus lourd tribut des crises nouvelles et prolongées et ont subi des violations telles que des meurtres et des mutilations, le recrutement et l’utilisation par des forces armées et des groupes armés, des enlèvements, des violences sexuelles, des attaques contre des écoles et des hôpitaux et le déni d’accès humanitaire.

Le Secrétaire général est particulièrement consterné par le nombre d’enfants tués ou mutilés, l’an dernier, dans les 20 pays figurant à l’ordre du jour des Enfants et les conflits armés, qui a atteint plus de 12 000 garçons et filles, un niveau sans précédent.

Le Secrétaire général exhorte toutes les parties à un conflit à renforcer leur engagement auprès des Nations Unies et leur rappelle leur responsabilité de protéger les enfants. Les parties doivent veiller à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le respect et la protection particulière qu’accorde le droit international humanitaire aux enfants touchés par les conflits armés. Lors de la conduite des hostilités, les parties au conflit doivent s’abstenir de diriger des attaques contre les civils, notamment les enfants, et les biens de caractère civil. Il réitère que la paix demeure la meilleure protection pour les enfants touchés par les conflits armés et appelle toutes les parties et tous ceux qui peuvent les influencer à rechercher des accords et solutions politiques en vue de régler les conflits en cours.

Le Secrétaire général se félicite de l’engagement pris par sa Représentante spéciale, son Bureau et chaque équipe de pays, avec les parties en conflit en vue de mettre fin aux violations graves et de les éviter, donnant ainsi lieu à des mesures concrètes bénéficiant aux enfants dans plusieurs contextes.