**Dakar, 7 avril 2022 **- Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et au Sahel (UNOWAS), avec les gouvernements de l'Irlande, la République du Ghana, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et en collaboration avec les États membres de la CEDEAO et le système des Nations Unies, ont organisé les 6 et 7 avril 2022, une conférence régionale sur les changements climatiques, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

La Conférence Régionale avait pour objectif de définir de manière concrète les conséquences néfastes du changement climatique, de la précarité énergétique, des changements écologiques et des catastrophes naturelles sur la sécurité humaine en Afrique de l'Ouest et au Sahel ; de faire le point sur les efforts actuels aux niveaux local, national et régional pour faire face aux risques sur la sécurité climatique ; et d'identifier les options pour renforcer les réponses actuelles aux risques liés à la sécurité climatique du point de vue de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix.

La Conférence a réuni une centaine de participants, notamment des chercheurs, des experts, des représentants de la société civile et des gouvernements des pays de la sous-région, le système des Nations Unies, ainsi que les que les partenaires régionaux et internationaux.

La conférence a été rehaussée par la présence de M. Amadou Lamine GUISSE, Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable du Senegal ; M. Kenneth THOMPSON, Envoyé spécial pour l'Irlande pour l'Afrique francophone et le Sahel ; Ambassadeur Kwabena Osei DANQUAH, Conseiller spécial du Ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana ; Général Francis A. BEHANZIN, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO ; M. Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mme Inger ANDERSEN, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a participé à travers un message vidéo.

A travers différentes sessions, les participants ont abordé une série de questions et de thèmes liés à l'impact du changement climatique sur la sécurité et la paix au niveau local, national, et régional. Ils ont souligné la nécessité de prendre des mesures urgentes et concrètes, notamment le renforcement de la coordination entre les différents partenaires, et la mobilisation de tous les acteurs, notamment les femmes et les jeunes pour freiner les effets néfastes du changement climatique sur ls sécurité et la paix en Afrique de l'Ouest et le Sahel.

La conférence régionale sur les changements climatiques, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel a achevé ses travaux par un Appel à l'Action à l'attention des gouvernements de la sous-région, les organisations régionales et internationales, le système des Nations Unies, et les différents partenaires.

UNOWAS avec ses partenaires, et les participants se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour appuyer les pays de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel à faire face aux effets néfastes du changement climatique sur la paix et la sécurité.

Cette conférence régionale fait partie des activités qu'entreprend UNOWAS en coordination avec ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux en réponse à la demande du Conseil de Sécurité de l'ONU, formulée le 20 janvier 2020 de « prendre en considération les conséquences néfastes du changement climatique, de la précarité énergétique, des changements écologiques et des catastrophes naturelles sur la paix et la sécurité, en aidant les gouvernements de la sous-région et le système des Nations Unies à effectuer des évaluations des stratégies de gestion des risques liées à ces changements. »

