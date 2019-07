Compas Qualité & Redevabilité, version 2018

QU’EST-CE QUE LE COMPAS ET COMMENT S’ARTICULE-T-IL AVEC LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE ?

Le COMPAS est une méthode de gestion de la qualité et de la redevabilité pour les projets d’aide humanitaire et de coopération au développement. Il a été conçu par le Groupe URD pour aider à mettre en œuvre les engagements de qualité et de redevabilité de la Norme humanitaire fondamentale (CHS1 ) dans tous les secteurs, contextes et zones d’intervention.

Une version mise à jour du COMPAS Qualité

Le COMPAS a été initialement développé par le Groupe URD en 2004 et organisé autour d’un référentiel qualité, la Rose des vents, composé de 12 critères de qualité. En 2014, le Groupe URD a rejoint HAP International, People In Aid et le Projet Sphère dans leurs efforts visant à harmoniser les standards et intégrer le référentiel COMPAS Qualité dans la Norme humanitaire fondamentale.

La Norme humanitaire fondamentale (CHS)

Le COMPAS est construit autour de la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité. Il s’agit d’un code volontaire qui décrit les éléments essentiels d’une action humanitaire fondée sur des principes, redevable et de qualité.

La Norme humanitaire fondamentale présente neuf engagements centrés sur les communautés et personnes affectées par une crise que les organisations et individus peuvent utiliser pour améliorer la qualité et la redevabilité des interventions d’aide humanitaire ou de coopération au développement