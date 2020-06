Compétences élémentaires dans le domaine psychosocial - Un guide de l’intervenant pour la COVID 19

Introduction

Les compétences élémentaires dans le domaine du soutien psychosocial sont au cœur de toute intervention en santé mentale et en soutien psychosocial (SMSPS). De telles compétences sont également indispensables pour de nombreuses autres personnes impliquées dans la réponse à la COVID 19, qu’elles s’identifient ou non en tant que fournisseuses de SMSPS. En conséquence, ce guide s’adresse à tous les intervenants liés à la COVID 19.

Ce guide des compétences élémentaires dans le domaine psychosocial est un projet du Groupe de référence du Comité permanent interorganisations sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence. Le projet a été soutenu par les agences membres du GR CPI SMSPS. Il a bénéficié de nombreuses contributions de rescapés de la COVID 19 et d’intervenants de tous les secteurs sur la COVID 19 dans les pays suivants:

Australie, Bangladesh, Bulgarie, Bolivie, Canada, Danemark, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Grèce, Inde, Irak, Italie, Jamaïque, Kenya, Laos, Libéria, Maroc,

Myanmar, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Rwanda, Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka,

Suède, Suisse, Syrie, Ouganda, Royaume-Uni, États-Unis. Ils ont tous répondu à une enquête pour nous aider à rédiger ce guide et à le rendre mieux adapté à leurs besoins concernant la santé mentale et le psychosocial. L’ébauche initiale a ensuite été élargie au retour d’information d’autres rescapés de la COVID 19 et d’autres intervenants sur la COVID 19, par le biais d’examens et d’interviews approfondis complémentaires. Le guide final intègre ces retours d’information.

Un grand merci à ces intervenants qui œuvrent dans les domaines tels que l’approvisionnement alimentaire, la distribution, les forces de l’ordre, les professions de santé, ainsi que les acteurs de la protection, les transporteurs, les dirigeants et autres, pour avoir répondu à nos enquêtes et influencé sur la réalisation de ce guide. Il s’agit d’un guide développé pour et par les intervenants du monde entier. Le GR CPI SMSPS remercie Espe pour ses illustrations contenues dans cette publication.

Nous espérons que ce guide aidera à orienter les intervenants de différents pays et différents secteurs, sur la façon d’intégrer le soutien psychosocial dans leurs réponses quotidiennes à la COVID 19 et sur les moyens d’aider concrètement au bien-être des personnes avec lesquelles ils seront amenés à communiquer pendant la pandémie de COVID 19.