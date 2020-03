Communiquer sur le changement climatique : Un guide du praticien Expériences d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

Á propos de ce guide

Ce guide partage des conseils pour communiquer efficacement sur les changements climatiques. Il est destiné aux professionnels de la communication et aux autres acteurs de l’action climatique qui opèrent dans les pays en développement. Si vous avez déjà essayé d’expliquer à des collègues, à des décideurs ou au grand public les principes du changement climatique, comment cela les affecte et comment ils peuvent réagir, ce guide est fait pour vous. Que vous apparteniez au gouvernement, à une entreprise, à la société civile ou au monde universitaire, vous êtes ce que nous appelons des « communicateurs climatologiques ».

Ce guide est consacré aux communications sur le climat dans les pays en développement, car de nombreux textes ont déjà été écrits et ont débattu de la meilleure façon de communiquer sur les problèmes climatiques dans les pays industrialisés. Plusieurs ouvrages bien fournis travaillent à convaincre un public sceptique ou indifférent en Amérique du Nord, en Europe ou en Australasie de la réalité du changement climatique.

Ce guide a été rédigé par le personnel de la gestion des connaissances et de la communication du CDKN, qui travaille depuis 2010 dans des dizaines de pays à faibles et moyens revenus en Asie du Sud et du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nos communications visent à sensibiliser sur :

• les principes physiques du changement climatique ;

• les impacts du changement climatique sur la pauvreté et le développement ;

• le potentiel de renforcement de la résilience au changement climatique ; et

• les opportunités liées à une économie à faibles émissions.

D’autres collègues ont donné des conseils sur la participation des populations des pays en développement aux programmes de recherche, notamment le programme de Construction de la Résilience et l’Adaptation aux Extrêmes Climatiques et aux Catastrophes (BRACED, www.braced.org) et l’Initiative de recherche concertée sur l’adaptation en Afrique et en Asie (CARIAA, www.cariaa.net).