Communique de la 987ème réunion du CPS, tenue au niveau Ministériel, le 22 mars 2021, sur le thème "Femmes, Paix, Culture et Inclusion du Genre en Afrique"

COMMUNIQUE

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 987ème réunion, tenue au niveau Ministériel, le 22 mars 2021, sur le thème "Femmes, Paix, Culture et Inclusion du Genre en Afrique" :

Le Conseil de Paix et de sécurité,

Notant l’allocution d'ouverture faite par la Secrétaire du Cabinet, Ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya et Présidente du CPS, pour le mois de mars 2021, S.E. l'Ambassadeur Raychelle Omamo (SC, EGH), et les Déclarations du Commissaire de l'UA pour les Affaires politiques, Paix et Sécurité, S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, et de la Commissaire de l'UA pour les Affaires sociales, S.E. l'Ambassadeur Amira Elfadilil; notant également les présentations faites par l'Envoyée spéciale de l'UA pour «Femmes, Paix et Sécurité», S.E.

Madame Bineta Diop, et la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies (SRSG) et Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l'UA, S.E. Madame Hanna Tetteh, ainsi que la Représentante de UN Women (ONU Femmes), S.E. Madame Letty Chiwara ;

Notant également les Déclarations faites par les Présidents des Communautés économiques régionales/Mécanismes régionaux pour la Prévention, la gestion et le règlement des conflits (CER/MR), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), le Ministre de la République de Madagascar, la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CENSAD), le Ministre de la République du Tchad, le Mécanisme de coordination de la Force en attente de l'Afrique de l'Est (EASFCOM), S.E. Ministre de la République de Djibouti, la Ministre de la République du Ghana, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Représentant permanent du Soudan auprès de l'UA, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Ministre de l'État de Libye, la Capacité régionale de l’Afrique du nord (NARC) et l’Union du Maghreb arabe (UMA), ainsi que le Ministre de la République du Mozambique, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC);

Rappelant ses Conclusions, Décisions et Déclarations, lors des précédentes sessions sur Femmes, Paix et Sécurité en Afrique, notamment les Communiqués de presse [PSC/PR/BR.(CMLI)], adopté lors de sa 951ème réunion, tenue le 5 octobre 2020, [PSC/PR/BR.(DCCCLXXXVIII)], adopté lors de sa 887ème réunion, tenue le 17 octobre 2019, [PSC/PR/BR. DCCCLXXXIII], adopté lors de sa 833ème réunion, tenue le 19 mars 2019 ;

Rappelant également les dispositions et principes de l'Article 4(l) de l'Acte constitutif de l'UA, l'Aspiration 6 de l'Agenda 2063, les objectifs 5 et 16 des Objectifs de développement durable, la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux Droits des femmes en Afrique, adopté à Maputo en 2003, le Programme de paix et de sécurité pour le Genre (GPSP) de 2015, et la Doctrine sur les Opérations de soutien à la paix de l'UA, adoptée par le 3ème réunion extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la Sûreté, la Sécurité et la Défense, tenue en janvier 2021, ainsi que la Stratégie de l'UA pour l'égalité entre les Hommes et les Femmes et l'Autonomisation des femmes 2018-2028, entre autres, qui ont mis en avant l'égalité entre les Hommes et les femmes et l'intégration du genre de manière explicite en tant qu'impératifs normatifs et politiques, en particulier dans les structures et processus de paix et de sécurité;