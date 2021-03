Communique de la 984e réunion du CPS tenue au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 9 mars 2021 sur le thème : " Paix durable en Afrique : Le dérèglement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité sur le continent".

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) lors de sa 984e réunion tenue au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 9 mars 2021 sur le thème : " Paix durable en Afrique : Le dérèglement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité sur le continent".

Prenant note des allocutions d'ouverture faites par S.E. le Président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya en sa qualité de Président du CPS pour le mois de mars 2021 ; et par le Président de l'UA, S.E. le Président Felix Tshisekedi de la République démocratique du Congo (RDC), le Président de la Commission de l'UA, S.E. Moussa Faki Mahamat, et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef du bureau des Nations unies auprès de l'UA, S.E. Hannah Tetteh ; ainsi que des communications faites par S.E. Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, et par S.E. Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l'UA à l'Economie rurale et à l'Agriculture. Prenant également note de la déclaration faite par S.E. le Président Cyril Ramaphosa de la République d'Afrique du Sud en tant que Président du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC) ;

Reconnaissant les effets négatifs du dérèglement climatique, en général, et en particulier, la menace croissante qu'ils représentent pour le développement socio-économique, ainsi que pour la paix, la sécurité et la stabilité durables en Afrique, les moyens de subsistance et le bien-être général des populations africaines ;

Conscient du fait qu'aucun pays, région ou continent n'est à l'abri des effets négatifs du dérèglement climatique et ne peut y faire face efficacement de manière unilatérale, d'où l'impératif d'efforts collectifs ;

Conscient également de l'importance de l'engagement indéfectible à mettre pleinement en œuvre la Déclaration du 50e anniversaire de l'OUA/UA qui vise à prévenir et à mettre fin à toutes les guerres en Afrique conformément à la vision et aux aspirations envisagées dans l'Agenda 2063 ;

Rappelant toutes les Décisions de la Conférence de l'UA sur le changement climatique, en particulier la Décision Assembly/AU/Dec. 669(XXX) sur les résultats de la COP23/CMP 13 et les engagements de l'Afrique à la Conférence mondiale sur le changement climatique à la COP24/CMP 14, adoptés lors de sa 30e Session ordinaire tenue les 28 et 29 janvier 2018, ainsi que les décisions et déclarations antérieures du Conseil sur le changement climatique, y compris le Communiqué de presse [PSC/PR/BR. (DCCLXXIV)] adopté lors de sa 774e réunion tenue le 21 mai 2018, le Communiqué de presse [PSC/PR/BR. (DCCVIII) adopté lors de sa 708e réunion tenue le 16 août 2017, le Communiqué [PSC/PR/COMM. (DCLX)] adopté lors de sa 660e réunion tenue le 21 février 2016 et le Communiqué de presse [PSC/PR/BR. (DLXXXV) adopté lors de sa 585e réunion tenue le 30 mars 2016 ;

Rappelant également les engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tels que mis en exergue dans la Déclaration de Johannesburg sur l’initiative Faire taire les armes en Afrique, [Ext/Assembly/AU/Decl.1(XIV)], adoptée par la 14e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tenue virtuellement le 6 décembre 2020 ;

Prenant note de la Déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU [SC 13189] adoptée le 30 janvier 2018 sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, dans laquelle le Conseil de sécurité a reconnu le lien entre le changement climatique et la violence dans les deux régions ; et

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :