Communique de la 976ème réunion du Conseil de Paix et de Securite de l'Union africaine, sur les lignes directrices de l'UA sur les élections en Afrique dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) et autres urgences sanitaires publiqu

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 976ème réunion tenue le 29 janvier 2021, sur les lignes directrices de l'UA sur les élections en Afrique dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) et autres urgences sanitaires publiques.

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note de l’allocution d’ouverture faite par le Représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'UA et le Président du CPS pour le mois de janvier 2021, S.E. l'Ambassadeur Baye Moctar Diop, ainsi que les communications faites par le Directeur du Département des Affaires politiques de l'UA, Dr Khabele Matlosa, au nom du Commissaire aux Affaires politiques de l'UA, S.E. l'Ambassadeur Minata Samate Cessouma et par le Dr Wessam Mankoula au nom des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies de l’Afrique (CDC-Afrique);

Conscient de la détermination de l'UA à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, d'approfondir et de consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit, conformément au préambule et aux articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'UA, ainsi que les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

Reconnaissant la contribution significative d'élections crédibles, libres et justes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la stabilité politique, ainsi qu'à la promotion, à l'approfondissement et à la consolidation de la démocratie dans les États membres, dans le contexte général de la réalisation des aspirations de l'Agenda 2063 et de la Feuille de route principale de l'UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique, ainsi que du thème de l'UA pour l'année 2020 ‘’Faire taire les armes: créer des conditions propices au développement de l'Afrique’’;

Profondément préoccupé par l'impact socio-économique, politique et humanitaire sans précédent de la COVID-19, y compris les défis constitutionnels et de légitimité potentiels, ainsi que les contraintes financières auxquelles sont confrontés les États membres et conscient de la plus grande importance de sauver des vies, ainsi que de la nécessité de redoubler d’efforts pour combattre et vaincre efficacement la pandémie ;

Rappelant toutes ses décisions antérieures sur les élections en Afrique, en particulier, le communiqué [PSC/PR/COMM. (CMXXXV)] adopté lors de sa 935ème réunion tenue le 9 juillet 2020, ainsi que toutes ses décisions sur la pandémie de COVID-19, en particulier les communiqués [PSC/PR/COMM.(CMXXVIII)] et [PSC/PR/COMM.(CMXXIV)], adoptées, respectivement, lors de ses 928ème et 924ème réunions tenues le 27 mai 2020 et le 12 mai 2020 ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :