Communique de la 1109ieme réunion du CPS sur la commémoration de la Résolution 1325

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1109e réunion tenue le 3 octobre 2022, à l'occasion de la commémoration de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la mise à jour du programme «Femmes, Paix et Sécurité»

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Réaffirmant son attachement aux idéaux de l’historique Résolution 1325 (S/RES/1325) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée le 31 octobre 2000, et à sa mise en œuvre ;

Rappelant ses décisions et prises de position sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique et les thèmes connexes, notamment le Communiqué [PSC/MIN/COMM.1063 (2022)] adopté lors de sa 1063e réunion tenue au niveau ministériel le 8 février 2022 ; le Communiqué PSC/MIN/COMM.(CMLXXXVII) adopté lors de sa 987e réunion tenue au niveau ministériel le 22 mars 2021 ; et le Communiqué de presse [PSC/PR/BR.(CMLI)] adopté lors de sa 951e réunion tenue le 5 octobre 2020, et le Communiqué de presse PSC/PR/BR.(DCCCLXXXVII)] adopté lors de sa 887e réunion tenue le 17 octobre 2019 ;

Rappelant en outre les dispositions et les principes de l'article 4(l) de l'Acte constitutif de l'UA, les Aspirations 3, 4 et 6 de l'Agenda 2063, le Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté à Maputo en 2003, le Programme sur le genre, la paix et la sécurité (GPSP) de 2015, et la Doctrine sur les opérations de l’UA en matière de soutien à la paix, adoptée par le 3e Comité technique spécialisé extraordinaire sur la défense, la sûreté et la sécurité en janvier 2021, ainsi que la Stratégie 2018-2028 de l'UA pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, entre autres, qui ont mis en avant l'égalité des sexes et l'intégration de la dimension de genre de manière explicite en tant qu'impératifs normatifs et politiques, en particulier dans les structures et processus de paix et de sécurité ;

Fidèle à la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes [Assembly/AU/Decl.12(III) Rev.1], adoptée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union lors de leur 3e session ordinaire à Addis-Abéba en Éthiopie, du 6 au 8 juillet 2004 ;

Prenant note de la déclaration d'ouverture de S.E. Ambassadeur Mohamed Arrouchi, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UA et président du CPS pour le mois d'octobre 2022, et de celle de S.E. Ambassadeur Adeoye Bankole, Commissaire de l'UA chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité ;

Prenant note de la déclaration de S.E. Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale du Président de la Commission de l'UA pour le programme Femmes, Paix et Sécurité ; de celle de S.E. Mme Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits ; de celle de S.E. Mme Awa Ndiaye Seck, Représentante spéciale d'ONU- Femmes auprès de la Commission de l'UA et de la Commission économique des Nations unies (CEA) ; et de celle de S.E. l'Ambassadrice Farida Jaidi, Coordonnatrice du Réseau marocain des femmes médiatrices ; et prenant en outre note des déclarations respectives des représentants de la Délégation de l'Union européenne auprès de l'UA et de la Délégation de la Ligue des États arabes auprès de l'UA ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité :