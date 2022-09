Communiqué de la 1101ème réunion du CPS tenue le 18 août 2022, sur la enfants affectés par les conflits armés en Afrique

PSC/PR/COMM.1101 (2022)

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1101ème réunion tenue le 18 août 2022, sur les enfants affectés par les conflits armés en Afrique.

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant toutes les décisions et prises de position antérieures des organes de décision de l'UA, en particulier la Décision [Assembly/AU/Dec.753(XXXIII)] adoptée par la 33ème Session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue en février 2020, ainsi que le communiqué [PSC/PR/COMM.(CMXCIV)] adopté par la 994ème réunion du CPS, tenue le 11 mai 2021 ;

Profondément préoccupé par la prévalence continue des conflits violents dans leurs diverses manifestations sur le Continent, qui continuent de porter atteinte aux droits fondamentaux et au bien-être des enfants ;

Déterminé à assurer une protection efficace des enfants sur le Continent, en particulier dans les contextes de conflits armés, et la pleine adhésion, par toutes les parties prenantes, à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi qu'à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par la Résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations unies ;

Prenant note des remarques d'ouverture de S.E. Ambassadeur Jainaba Jagne, Représentante permanent de la République de Gambie auprès de l'UA en sa qualité de Présidente du CPS pour le mois d’août 2022 et co-Présidente de la Plateforme africaine sur les enfants affectés par les conflits armés (AP CAAC), et la déclaration de S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la Paix et la Sécurité et co-Président de l'AP CAAC, ainsi que par l'Honorable Robert Nanima, Rapporteur spécial sur les enfants affectés par les conflits armés et membre du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (ACERWC);

Prenant également acte des déclarations des représentants de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants affectés par et les conflits armés, de Mme Doris Mpoumou, Directrice et représentante de Save the Children International auprès de l’UA, du Fonds international des Nations unies pour l'éducation des enfants (UNICEF), de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Union africaine, ainsi que d'autres partenaires de l'UA, organisations et institutions internationales ;

Notant en particulier avec une vive inquiétude les présentations graphiques et illustratives des représentants invités d'enfants affectés par les conflits armés en Afrique, en provenance de différentes parties du Continent ;

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité :