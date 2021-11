Communiqué de presse du Président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine et de la Commission des Nations unies pour la consolidation de la paix

New York/Addis-Abéba, 11 novembre 2021 –Le Président de la Commission des Nations Unies pour la consolidation de la paix (CCP-ONU), S.E. M. Osama Abdelkhalek [Égypte], et le Président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine (CPS-UA), S.E. M. Mohamed Gad [Égypte], ont convoqué une réunion consultative informelle virtuelle le 11 novembre afin d'identifier les moyens de renforcer la coopération entre les deux organes en matière d'accompagnement des pays touchés par des conflits et de soutien aux pays en transition politique dans le cadre de la consolidation et du maintien de la paix en Afrique.

Le CPS de l'UA et la CCP de l'ONU ont reconnu la revitalisation et la mise en œuvre de la politique de l'Union africaine en matière de reconstruction et de développement post-conflit et l'inauguration prévue du centre de l'UA pour la reconstruction et le développement post-conflit au Caire, qui renforcera les efforts de reconstruction post-conflit et stimulera les interventions menées par l'Afrique sur le continent,, estimant que l'UA, par l'intermédiaire du Centre RDPC-UA, travaillera en collaboration avec les pays concernés et les communautés économiques régionales/mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits afin d'identifier, d'initier et de promouvoir simultanément des initiatives intégrées de stabilisation, de reconstruction et de développement post-conflit à long, moyen et court terme, visant à rétablir la résilience, le rétablissement et la consolidation de la paix sur le continent.

Les États membres ont souligné qu'il importait d'adopter des approches globales, coordonnées et échelonnées pour les activités de consolidation de la paix en Afrique, en tenant compte des besoins à court et à long terme des pays, conformément à la notion d'appropriation et de direction nationales des activités de consolidation de la paix.

Ils ont réitéré l'importance d'assurer l'inclusion dans les processus de consolidation de la paix en Afrique, ainsi que le rôle important des femmes et des jeunes dans les efforts de consolidation de la paix et de relèvement post-conflit, dans le but de parvenir à une paix durable.

Ils ont souligné la nécessité pour le partenariat UA-ONU, dans le domaine de la consolidation de la paix, de s'efforcer d'être axé sur l'impact, en mettant davantage l'accent sur une planification cohérente, la complémentarité opérationnelle et l'exploitation des avantages comparatifs dans un contexte spécifique, afin de garantir une compréhension mutuelle des possibilités et des défis et de collaborer à l'élaboration de remèdes.

Ils ont souligné qu'il importait d'étudier les moyens d'assurer un financement suffisant, prévisible et durable de la consolidation de la paix en Afrique, afin de préserver les acquis de la paix et d'éviter une rechute dans le conflit. Ils ont noté que les efforts de réforme en cours à l'UA et les réformes de l'ONU offrent une occasion unique de réflexion stratégique et de renouvellement organisationnel pour promouvoir un partenariat plus fort entre les deux organisations en matière de consolidation de la paix.

Les États membres ont convenu de travailler plus étroitement pour favoriser les stratégies régionales soutenant les capacités régionales et ont réitéré leur volonté de travailler ensemble pour mobiliser les outils de consolidation de la paix afin de maintenir la paix en Afrique.