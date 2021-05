Communiqué de la réunion virtuelle d’urgence de haut niveau des Ministres africains de la Santé sur la situation du COVID-19 en Afrique

Les Ministres africains de la santé ont entériné une version adaptée de la stratégie continentale de lutte contre la pandémie du COVID-19. Une version qui est sou tendue par la mise en place d’approches renforcées en vue d’assurer la Prévention, le suivi et le Traitement

Nous, Ministres de la Santé des Etats membres de l’Union africaine (UA), réunis dans le cadre d’une réunion virtuelle d’urgence sous la direction de S.E Félix Antoine TSHISEKEDI Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de l’Union africaine, de S.E Cyril Ramaphosa, Président de la République sud-africaine et chef de file de la lutte contre le COVID-19 en Afrique ainsi que de son S.E Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine le 8 mai 2021, dans le but de procéder à l’évaluation de l’état de mise en oeuvre de la Stratégie continentale commune sur le COVID-19 et de passer en revue les voies et moyens d’adapter et d’améliorer notre stratégie de riposte à la lumière des risques que ne cesse de représenter le virus du SRAS COV-2 pour notre Continent.

PREAMBULE

RAPPELANT la réunion ministérielle d’urgence du 22 février 2020 qui avait été organisée dans le de but de passer en revue la situation du COVID-19 et qui se tenait justement sur le thème, “Coordination des Actions en vue d’assurer la préparation et la riposte contre l’infection du COVID-19 en Afrique”, et au terme de laquelle la stratégie continentale commune sur le COVID-19 a été entérinée et que le groupe de travail continental sur le nouveau Coronavirus qui est une plateforme destinée à faciliter la coordination de nos efforts à l’échelle continentale a été créé ;

RECONNAISSANT le fait que le COVID-19 continue de représenter une sérieuse menace pour la sécurité socio-économique et sanitaire de l’Afrique et pourrait compromettre les efforts déployés par le Continent en vue de réaliser les objectifs définis dans l’Agenda 2063 ;

PREOCCUPES par la morbidité et la mortalité croissantes qui ont été occasionnées jusqu’ici par la Pandémie du COVID-19 en Afrique, ses conséquences négatives sur la santé physique, mentale, le bien-être social des populations, la situation économique ainsi que l’exacerbation des inégalités que cela entraine tant à l’intérieur que entre les pays ;

INDIGNES par le fait l’Afrique connait d’énormes retards dans l’accès aux vaccins vitaux du COVID-19, et pourrait connaitre des expériences similaires en terme de difficultés d’accès aux vaccins lors d’événements futures de pandémies ou d’épidémies ;

RECONAISSANT la nécessité pour l’Afrique d’élargir ses capacités de production d’outils de diagnostic, de médicaments, de thérapies, de vaccins de qualité ainsi que d’équipements essentiels pour la santé en vue de couvrir ses besoins essentiels en matière de sécurité sanitaire ;

RECONAISSANT la situation préoccupante qui découle de l’émergence de nouveaux variants du SRAS-COV-2 plus dangereux, et de leur impact sur l’efficacité de certains vaccins ainsi que de leurs conséquences dans l’accélération de la transmission du virus ;

INSPIRES par le lancement ce jour du partenariat 4D qui réunit les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies(Africa CDC) ; le secrétariat de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine ; le Département de l’Education, des Sciences, des Technologies et de l’innovation ; le Département de l’Agriculture, du Développement rural, de l’Economie bleue et du Développement durable ; le Département du Commerce, de l’Industrie et des Mines de l’UA ainsi que tous les organes et démembrements politiques et techniques de la Commission de l’Union africaine dans le but de mettre à profit et oeuvrer à une meilleure appréciation des déterminants socio-politiques de la santé mises en place dans le cadre de l’Agenda 2063 ;

CONSCIENTS du fait que la réussite du partenariat 4D sera fonction de la nature des relations qui existent entre les secteurs publics et privés qu’elle s’emploie à promouvoir au sein du secteur public à travers le Continent représenté par l’UA ainsi qu’avec les institutions de la société civile tant au niveau national que régional dans le but de renforcer les échanges entre les acteurs de la santé, de l’économie et de la sécurité, toutes choses qui permettront de promouvoir l’émergence d’un nouvel ordre sanitaire sou tendu par l’innovation ;

RECONNAISSANT le rôle clé d’Africa CDC ainsi que le rôle fondamental de catalyseurs du Bureau de la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA et de la Commission de l’UA dans la coordination de la riposte globale du Continent contre la pandémie du COVID-19 et la place centrale des Etats membres de l’UA dans cet effort ;

SALUE l’esprit de collaboration étroite qui règne entre Africa CDC, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les partenaires, lequel a permis aux pays d’être soutenus dans leurs efforts visant à renforcer leurs capacités de préparation et de riposte contre la pandémie du COVID-19 sur le Continent. Efforts qui ont entre autres consisté : 1) à renforcer les capacités des laboratoires en matière de diagnostic y compris de sous typage et de séquençage du génome, 2) à multiplier les tests de dépistage au niveau des points d’entrée et à renforcer la surveillance et le recours à une plateforme technologique uniforme pour faire face au COVID-19 en Afrique, 3)à densifier les mesures de prévention et de contrôle et, 4) à mettre en oeuvre les mesures de santé publique et sociale.