Communiqué de la 965ème réunion du CPS, tenue le 19 novembre 2020, sur la Protection des enfants dans les Situations de conflit en Afrique

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 965ème réunion, tenue le 19 novembre 2020, sur la Protection des enfants dans les Situations de conflit en Afrique,

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note des remarques d'ouverture faites par le Représentant permanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de novembre 2020, S.E. l'Ambassadeur Tesfaye Yilma, et des déclarations du Commissaire de l'UA des Affaires Sociales, S.E. l'Ambassadeur Amira El Fadil Mohammed Elfadil et du Commissaire de l'UA pour la Paix et la Sécurité, S.E. l'ambassadeur Smail Chergui, lue par le Directeur du Département Paix et Sécurité, Dr Admore Kambudzi; notant également la présentation faite par le Rapporteur spécial du Comité africain d'Experts sur les Droits et le bien-être de l'enfant (ACERWC), le Professeur Benyam Dawit Mezmur; notant en outre les présentations faisant le point sur l’état des enfants dans les situations de conflit en Afrique faites par le Représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) auprès de l'UA et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Dr. Edward Addai, le Chef de délégation adjoint du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), M. Valery Mbaoh Nana et la Directrice et Représentante de Save the Children auprès de l'UA, Mme Doris Mpoumou;

Rappelant la décision du Conseil exécutif [EX.CL/Dec.712 (XXI)], adoptée lors de la 21èmeSession ordinaire, tenue à Addis Abeba, du 9 au 13 juillet 2012, dans laquelle il a demandé au CPS de prendre en compte les Droits des enfants dans son Ordre du jour et de coopérer activement avec le Comité africain d'Experts sur les Droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE), dans ses efforts visant à promouvoir le bien-être des enfants en Afrique ;

Rappelant également ses Décisions et Déclarations antérieures sur l'impact des conflits armés et des crises sur les enfants en Afrique, en particulier les Communiqués [PSC/PR/COMM.(CMXXIV)], adoptés lors de sa 924èmeréunion, tenue le 12 mai 2020 et [PSC/MIN/COMM.2 (DCLXI)], adoptés lors de sa 661èmeréunion, au niveau Ministériel, tenue le 23 février 2017, et les Communiqués de presse [PSC/PR/BR.(DCCCXLI)], adoptés lors de sa 841ème réunion, tenue le 16 avril 2019, [PSC/PR/BR. (DCCLVII)], adopté lors de sa 757èmeréunion, tenue le 13 mars 2018, [PSC/PR/BR.(DCCVI)], adopté lors de sa 706èmeréunion, tenue le 26 juillet 2017, [PSC/PR/BR.(DXCVII)], adopté lors de sa 597èmeréunion, tenue le 10 mai 2016 ;

Inspiré par le Thème de l'UA de l'année 2020 "Faire taire les armes - Créer des conditions propices au développement de l'Afrique" et par les Aspirations 3 et 4 de l'Agenda 2063 de l'UA, pour une Afrique que nous voulons ;

Fidèle à la Charte africaine des Droits et du bien-être de l'enfant qui reconnaît l'importance de prendre des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être d'un enfant africain et, à cet égard, réitère son adhésion à ses dispositions et aux principes contenus dans les Déclarations et les Décisions de la Conférence de l'UA ainsi que dans la Convention des Nations unies sur les Droits de l'enfant.

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :