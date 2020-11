Communiqué de la 958e réunion du CPS sur la Reconstruction et le Développement Post-Conflit (RDPC) en Afrique

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 958e réunion tenue le 23 octobre 2020, sur la Reconstruction et le Développement Post-Conflit (RDPC) en Afrique,

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note du propos liminaire du Représentant permanent de la République Arabe d'Égypte auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois d'octobre 2020, Ambassadeur Osama Abdel-Khalek, de la déclaration du Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Ambassadeur Smail Chergui, et de la communication du représentant de la République du Soudan du Sud, Ambassadeur James Pitia Morgan ;

Rappelant ses décisions et déclarations antérieures sur la RDPC en Afrique, en particulier le communiqué [PSC/MIN/COMM.(DCCCXCIX)] adopté lors de sa 899e réunion tenue au niveau ministériel, le 5 décembre 2019, à Luanda, Angola ; le communiqué de presse [PSC/PR/BR. (DCLXX)] adopté lors de sa 67e réunion tenue le 22 mars 2017 ; le communiqué [PSC/PR/COMM.(DXCIII)] adopté lors de sa 593e réunion tenue le 26 avril 2016 ; le communiqué de presse [PSC/PR/BR.(DXXVIII)] adopté lors de sa 528e réunion tenue le 30 juillet 2015 et le communiqué [PSC/PR/COMM(CCCLII)] adopté lors de sa 352e réunion tenue le 13 janvier 2013 ;

Conscient de la persistance des conflits violents et des situations de crises complexes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, et de la nécessité de redoubler les efforts de RDPC, de stabilisation, de transition et de consolidation de la paix, ainsi que d'adopter des approches renouvelées et intégrées pour faire face efficacement aux menaces nouvelles et émergentes, notamment la violence intercommunautaire, le terrorisme et l'extrémisme violent, les effets de la dégradation de l'environnement et du changement climatique, ainsi que l'impact négatif de la pandémie du COVID19, pour matérialiser le projet phare de l'UA "Faire taire les armes" et l'Agenda 2063 ;

Soulignant que la mise en œuvre du cadre politique de la RDPC devrait englober un large éventail d'efforts allant de la prévention et de la gestion des conflits à la stabilisation, au redressement, à la reconstruction et au développement en vue de soutenir globalement les pays sortant d'un conflit, de prévenir la rechute dans les cycles de la violence et l'escalade des différends aux fins de s'attaquer aux causes profondes du conflit et de consolider une paix durable ; et

Agissant en vertu des Articles 7 et 14 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité