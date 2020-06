Communiqué de la 924ème réunion du CPS tenue le 12 mai 2020, sur l'impact de la pandémie du nouvel Coronavirus (COVID-19) sur la sécurité et le bien-être des enfants en Afrique

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) en sa 924ème réunion tenue le 12 mai 2020, sur l'impact de la pandémie du nouvel Coronavirus (COVID-19) sur la sécurité et le bien-être des enfants en Afrique,

Le Conseil de paix et de sécurité,

Notant l’allocution d’ouverture faite par le Représentant permanent du Royaume du Lesotho auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de mai 2020, S.E. l’Ambassadeur Professeur Mafa Sejanamane, ainsi que les présentations faites par Dr. Jane Marie Ongolo du Département des Affaires sociales de la Commission de l'UA et par le Rapporteur spécial sur les enfants affectés par les conflits armées, Professeur Benyam Dawit Mezmur, ainsi que la mise à jour fournie par le Directeur adjoint des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa-CDC), Dr Ahmed Ogwell Ouma;

Notant également les effets néfastes de COVID-19 sur les droits et le bien-être des enfants en Afrique, y compris la protection des enfants en général, et le droit à l'éducation en raison de la fermeture des écoles, et que l'introduction de plateformes d'éducation en ligne pour faciliter l'enseignement à distance augmente la vulnérabilité des enfants aux cyberattaques et aux cybercrimes, ainsi qu’aux contenus inappropriés, y compris la pornographie enfantine et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, les pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines (MGF) et les mariages des enfants; et notant en outre toutes les autres conséquences néfastes imprévues de la fermeture prolongée des écoles sur les enfants les plus vulnérables, en particulier les jeunes filles et les enfants handicapés, ainsi que sur les enfants qui ne peuvent se permettre des outils d'apprentissage à distance, tels que les ordinateurs ou Internet;

Conscient du fait qu’au moment que les États membres mettent en œuvre des mesures pour contenir et vaincre la pandémie de COVID-19, une attention et des ressources importantes sont détournées d'autres services de protection de l'enfance et de santé publique liés aux enfants, tels que les campagnes de vaccination contre d'autres maladies; conscient également du fait que la fermeture des écoles en raison de la pandémie affectera inévitablement le développement du capital humain des enfants;

Reconnaissant l'impact disproportionné de COVID-19 sur les enfants dans les situations de conflit où l'accès aux services sociaux de base est considérablement limité, en particulier dans les camps accueillant des réfugiés et des personnes déplacées;

Rappelant la décision de la Conférence de l'UA [Assembly/AU/Dec.718 (XXXII)] adoptée par la 32ème Session ordinaire de l'Union, tenue les 10 et 11 février 2019, à Addis Abéba, en Éthiopie, qui a, entre autres, demandé à la Commission, en étroite collaboration avec les parties prenantes compétentes, d’explorer les moyens de renforcer les mécanismes existants de l'UA et des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits (CER/MR) sur la protection des enfants;

Rappelant également tous les instruments pertinents de l'UA et internationaux sur les droits et le bien-être de l'enfant, en particulier la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et le Protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique, ainsi que le communiqué [PSC/PR/COMM.(CMXXII)], adopté lors de sa 922ème réunion tenue le 6 mai 2020, et le communiqué de presse [PSC/PR/BR.(DCCCXLI)], adopté lors de sa 841ème réunion tenue le 16 avril 2019, consacrée à une séance publique sur le thème « les enfants touchés par les conflits armés en Afrique»; Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité: