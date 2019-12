Communiqué de la 901ème réunion du CPS : Communication sur la Déclaration de Bamako sur l’accès aux ressources naturelles et les conflits intercommunautaires’’

PSC/PR/COMM.2.(CMI)

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) en sa 901ème réunion tenue le 13 décembre 2019 et portant sur le théme ’’Renforcement des systèmes de gouvernance dans la gestion des ressources naturelles parmi et entre les communautés en Afrique : Communication sur la Déclaration de Bamako sur l’accès aux ressources naturelles et les conflits intercommunautaires ’’ adoptée à Bamako, Mali, le 29 novembre 2019.

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant le communiqué de presse [PSC/PR/BR(DLXXV)] adopté lors de sa 575ème réunion, tenue à Addis-Abeba, le 11 février 2016, dans lequel le CPS a souligné la nécessité impérative d'une gestion efficace et transparente, ainsi que d'une distribution équitable des ressources naturelles d'un pays pour protéger les intérêts et le bien-être des populations locales et des communautés du pays dans leur ensemble ;

Rappelant également le paragraphe 15 du communiqué [PSC/PR/COMM(DCCCXXXVIII)] de sa 838ème réunion tenue le 9 avril 2019, par lequel le CPS a demandé à la Commission d'élaborer un cadre crédible pour la prévention et la gestion efficaces, ainsi que pour le règlement des conflits locaux, y compris les violences intercommunautaires, la transhumance et les différends fonciers, en collaboration avec les autres organisations et mécanismes pertinents, ainsi que le communiqué [PSC/MIN/COMM. (DCCCLXXXIII)] adopté lors de sa 883ème réunion tenue à New York, le 27 septembre 2019, et le communiqué [PSC/MIN/COMM(DCCCXCIX)] adopté lors de sa 899ème réunion tenue le 5 décembre 2019 à Luanda, en Angola ;

Notant le lien inextricable entre le changement climatique, les ressources naturelles et la paix et la sécurité, et conscient de la nécessité d'en atténuer les effets sur la cohésion des communautés et d'adopter des approches novatrices pour renforcer la résilience des populations affectées sur le Continent ;

Prenant également note de la déclaration faite par l’Ambassadeur Francisco José da Cruz, Représentant permanent de la République d'Angola et Président du CPS pour le mois de décembre 2019, et de la communication de l'Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire à la paix et à la sécurité ;

Exprimant sa solidarité avec les gouvernements et les peuples des États membres négativement affectés par les conflits locaux du fait des effets du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles et soulignant l’importance de s'attaquer aux facteurs qui contribuent aux catastrophes naturelles et sapent la paix et la stabilité au sein et entre les communautés.

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité,