Communiqué de la 883eme reunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau ministériel : "l’interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement : vers un engagement collectif pour l’action"

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) au cours de sa 883ème réunion tenue, au niveau ministériel, le 27 septembre 2019, en marge de la 74e Session de l’Assemblée générale des Nations unies, sur «l’interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement : vers un engagement collectif pour l’action».

Prenant note de la déclaration liminaire de S. E. Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Maroc et Président du CPS pour le mois de septembre 2019 ; prenant également note des remarques de S.E. M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’UA, ainsi que par S.E M. Sameh Choukry, Ministre des Affaires étrangères de la République arabe d’Egypte ; Prenant en outre note de la présentation thématique faite par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail Chergui sur « l’interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement : vers un engagement collectif pour l’action»;

Rappelant, dans ce contexte, les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de l’UA, ses principes et objectifs, notamment en son préambule, qui stipule que le « fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socioéconomique du continent » et, réaffirmant «la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité comme un prérequis pour la mise en œuvre de notre développement et de notre programme d’intégration» ;

Rappelant également, que dans l’Agenda 2063, l’UA « reconnait qu’une Afrique prospère, intégrée et unie, fondée sur la bonne gouvernance, la démocratie, l’inclusion sociale et le respect des droits de l’homme, de la justice et de l’État de droit sont les préconditions nécessaires pour un continent pacifique et exempt de conflits» ;

Réaffirmant l’engagement des Etats membres à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD), dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier la promotion de la paix et de sociétés inclusives ;

Rappelant les dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, qui soulignent l’interdépendance entre le développement socioéconomique et la sécurité des populations et des États ;

Réaffirmant en outre, l’essence et les fondements de la sécurité humaine, conformément à la Politique africaine commune de défense et de sécurité et à la Politique de reconstruction et de développement post-conflit (RDPC) de l’UA, comme une approche multidimensionnelle de la sécurité qui englobe les droits socio-économiques et politiques ;

Reconnaissant qu’un meilleur niveau de développement socio-économique, en particulier à travers la pleine opérationnalisation de tous les instruments disponibles dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et de l’Architecture africaine de gouvernance (AGA), contribue à trouver des réponses aux causes profondes des conflits sur le continent ;

Conscient du rôle vital des Communautés économiques régionales (CER) comme étant des éléments constitutifs du processus d’intégration, tel que souligné dans le Traité d’Abuja de 1991 instituant la Communauté économique africaine, ainsi que des principes de subsidiarité, de complémentarité et des avantages comparatifs ;

Conscient en outre, de la nécessité de concevoir et d’examiner une approche intégrée inclusive holistique et multidimensionnelle, en ce qui concerne l’interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement, en vue de permettre à l’UA de répondre plus efficacement aux défis posés par le cycle des conflits en Afrique ;

Conscient également, conformément à la Feuille de route principale de l’UA sur les étapes pratiques pour faire taire les armes en Afrique à l’horizon 2020, de l’impératif de déployer tous les moyens diplomatiques de prévention disponibles aux niveaux national, régional, continental et international, en vue de permettre au continent de prévenir, de gérer et de résoudre efficacement les conflits.

Agissant en vertu de l’Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :