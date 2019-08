Communiqué de la 868e réunion du CPS portant sur l'état de la présence militaire étrangère en Afrique, tenue le 14 août 2019

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité lors de sa 868e réunion, tenue le 14 août 2019, sur l'état de la présence militaire étrangère en Afrique : Implications pour la mise en œuvre de la Politique africaine commune de défense et de sécurité :

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Prenant note de la déclaration de S.E. Albert Ranganai Chimbindi, Ambassadeur de la République du Zimbabwe auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois d'août 2019, et la présentation faite par Admore Kambudzi, Directeur du Département Paix et sécurité, au nom du Commissaire à la paix et à la sécurité, L'ambassadeur Smail Chergui; prenant également note de la présentation faite par l'Ambassadeur Kio Amieyeofori, au nom du Président du Comité des services de renseignement et de sécurité pour l'Afrique (CISSA), Ambassadeur Ahmed Rufai Abubakar ; prenant note, en outre, des déclarations des représentants de la Chine, de la France, de la Russie du Royaume uni, des États-Unis d'Amérique ainsi que de l'Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN);

Rappelant ses déclarations antérieures sur la question de la présence militaire étrangère et les ingérences extérieures dans les affaires africaines, en particulier le communiqué PSC/PR/ COMM (DCI), adopté à sa 601e réunion, le 30 mai 2016; communiqué PSC/PR/COMM (DCCLXXVI), adopté à sa 776e réunion du 24 mai 2018; communiqué PSC/PR/COMM (DCCCXXIV), adopté à sa 824e réunion, le 5 février 2019; et plus récemment, le communiqué PSC/PR/COMM (DCCCLVII), adopté à sa 857e réunion, le 5 juillet 2019, et le communiqué PSC/PR/COMM(DCCCLXV), adopté à sa 865e réunion, le 7 août 2019. Dans ses communiqués sus mentionnés, le CPS a fermement condamné l'ingérence extérieure, quelle qu'en soit la raison, dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, et a averti qu'il allait procéder à la dénonciation des personnes impliquées afin de résoudre ce problème ;

Soulignant la nécessité d’une mise en œuvre intégrale de l’article 7 (l) du Protocole du CPS, insistant que l’initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent se déroule dans le cadre des objectifs et des priorités de l’Union tels que énoncés dans les instruments pertinents de l’UA ;

Prend note du fait que certains États membres, dans le cadre de leur souveraineté, ont conclu des accords bilatéraux et multilatéraux avec des partenaires non- Africains dans le but de remédier et de contenir les menaces à la paix et à la sécurité dans leur territoire respectif.

Agissant en vertu de l’Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :