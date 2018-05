Communiqué de la 772ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA sur la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 772ème réunion tenue le 16 mai 2018 sur le Cadre continental de suivi des résultats et d’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique, a adopté la décision qui suit:

Le Conseil:

Prend note de la présentation faite par l'Envoyée spéciale de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité, Mme Bineta Diop, sur le Cadre continental de suivi des résultats et d’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique. Le Conseil prend également note des déclarations faites par les représentants de l'Éthiopie, en sa qualité de membre africain du Conseil de sécurité des Nations unies (A3), des Nations unies et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

Rappelle ses communiqués et communiqués de presse antérieurs, en particulier le communiqué de presse [PSC/PR/BR.1 (CDLXXVI)], de sa 476ème réunion, tenue le 16 décembre 2014, dans lequel le Conseil a exhorté la Commission de l'UA, à travers le Bureau de l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, à élaborer un Cadre continental de suivi des résultats de la mise en œuvre par les États membres de l'UA et autres parties prenantes des divers instruments africains et internationaux et autres engagements sur les Femmes, la paix et la sécurité en Afrique;

Se félicite des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et des instruments de l'UA sur les femmes, la paix et la sécurité et félicite tous les États membres de l'UA qui ont déjà adopté des plans d'action nationaux pour mettre en œuvre la résolution et encourage ceux qui ne l’ont pas encore fait, à en faire de même;

Salue les bonnes pratiques émergentes des États africains qui entreprennent des évaluations d'impact de leurs Plans d’action nationaux (PAN) de première génération et utilisent les leçons apprises pour développer leurs PAN de seconde génération et appelle tous les États membres à adopter cette méthodologie et à partager leurs expériences. A cet égard, le Conseil demande à la Commission de l'UA, à travers le Bureau de l'Envoyée spéciale de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité, de continuer à sensibiliser les pays, qui n'ont pas encore adopté de plans d'action sur les Femmes, la paix et la sécurité sur la nécessité de faire de même et de leur apporter le soutien nécessaire dans le processus d’élaboration de leurs plans;

Exprime sa profonde préoccupation face au fait que, malgré l'existence de politiques, stratégies et plans d'action bien articulés sur les femmes, la paix et la sécurité, les femmes et les jeunes filles continuent de subir les conflits en Afrique et d'être victimes de violences sexuelles et d'autres formes d'abus. À cet égard, le Conseil condamne de la manière la plus ferme toutes les formes d'abus contre les femmes et les jeunes filles et appelle tous les États membres à prendre des mesures punitives contre ceux qui violent les droits des femmes et des jeunes filles;

Exprime son regret quant à la sous-représentation des femmes dans les processus de paix et demande à tous les États membres de déployer des efforts constants pour assurer la participation des femmes dans la prévention des conflits, la médiation et la reconstruction post-conflit, aux niveaux local, national et continental. Par ailleurs, le Conseil souligne l'importance que revêt la revitalisation du soutien à l’Agenda Femmes, paix et sécurité à travers des mesures politiques vigoureuses et le renforcement des capacités;

Se félicite de la validation du Cadre continental de suivi des résultats et d’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité par les États membres et les Communautés économiques régionales/Mécanismes régionaux (CER/MR) qui ont déjà mis en place des plans d’action nationaux et régionaux, en tant qu'outil permettant de renforcer la réalisation par les États membres et les autres parties prenantes de leurs engagements sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique et de régler les questions d'impunité;

Note la valeur ajoutée par le Cadre continental de suivi des résultats et d’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique en assurant un suivi systématique et ciblé à travers l'utilisation d'outils et de paramètres communs permettant la comparabilité et la fiabilité des données, contribuant ainsi à l’accélération de la mise en œuvre des engagements pris par les États membres et d'autres parties prenantes sur les Femmes, la paix et la sécurité en Afrique;

Décide d'adopter le Cadre continental de suivi des résultats et d’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique et félicite l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité pour le processus consultatif et inclusif adopté pour l’élaboration du Cadre. Le Conseil reconnaît la nature vivante du Cadre et souligne la nécessité de le réexaminer continuellement, afin de répondre aux nouveaux défis concernant les besoins relatifs à l’Agenda Femmes, paix et sécurité;

Appelle la Commission de l'UA à assurer la mise en œuvre immédiate du Cadre continental de résultats, sous la coordination du Bureau de l'Envoyée spéciale de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité et en synergie avec tous les départements et les CER/MR. À cet égard, le Conseil demande au Bureau de l'Envoyée spéciale de l'UA pour les Femmes, la paix et la sécurité d’entreprendre une sensibilisation des États membres sur le Cadre continental de résultats et de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les mesures d'accompagnement;

Réitère son appel à tous les États membres de l'UA pour renforcer les capacités des Ministères en charge des questions du Genre et des femmes par l’allocation de budget et la formation, afin qu'ils puissent coordonner efficacement le travail sur les Femmes, la paix et la sécurité;

Demande à la Commission de l'UA, à travers le Bureau de l'Envoyée spéciale de l'UA pour les Femmes, la paix et la sécurité, de lui présenter des rapports annuels sur la mise en œuvre du Cadre continental de résultats sur l’Agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique;