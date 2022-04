Communiqué de la 1069ème réunion du CPS le 10 mars 2022, pour examiner les conclusions de la Retraite conjointe inaugurale du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine et du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (conclusions d'eThekwini)

dopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1069 ème réunion tenue le 10 mars 2022, pour examiner les conclusions de la Retraite conjointe inaugurale du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine et du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (conclusions d'eThekwini) :

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant la Décision de la Conférence [Assembly/AU/Dec.758 (XXIII)] adoptée lors de la 33ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Union, tenue les 9 et 10 février 2020, à Addis-Abéba (Éthiopie), soulignant l'Article 6 (3) des statuts du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) (2020) qui prévoit que le MAEP contribue à l'alerte précoce pour la prévention des conflits sur le continent, en harmonie et en synergie avec l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et l'Architecture africaine de gouvernance (AGA) ;

Rappelant également la Décision de la Conférence [Assembly/AU/Dec.686 (XXX)] adoptée lors de la 30ème Session ordinaire des chefs d'État et de Gouvernement tenue les 28 et 29 janvier 2018, à Addis-Abéba, Éthiopie, se félicitant des mesures prises pour positionner le MAEP en tant qu'outil d'alerte précoce pour la prévention des conflits sur le continent, dans un contexte d'harmonie et de synergie entre le MAEP, l'APSA et l'AGA ;

Rappelant en outre ses précédentes décisions et prises de position sur le MAEP, notamment le Communiqué [PSC/PR/COMM.(CMLXII)] adopté lors de sa 962ème réunion tenue le 5 novembre 2020, et le Communiqué [(PSC/PR/COMM.(CMXIV)] adopté lors de sa 914ème réunion tenue le 5 mars 2020 ;

Fidèle aux dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de l'UA, du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, notamment l'Article 13 sur le Système continental d'alerte précoce ;

Prenant note des observations liminaires de S.E. Ambassadeur Prof. Mafa Sejanamane, Représentant permanent du Royaume du Lesotho et Président du CPS pour le mois de mars 2022, et de la déclaration de S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité ; prenant également note des présentations de S.E. Ambassadeur Tesfaye Yilma Sabo, Représentant permanent de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, co-Président de la Retraite conjointe inaugurale et Président du CPS pour le mois de décembre 2021, et de S.E. Professeur Eddy Maloka, Secrétaire exécutif du MAEP ;

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité :