Communiqué de la 1055ème réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) le 14 décembre 2021 sur le thème : Interdépendance entre la Paix, la Sécurité et le Développement

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1055ème réunion tenue au niveau ministériel le 14 décembre 2021 sur le thème : Interdépendance entre la Paix, la Sécurité et le Développement :

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant ses décisions et prises de position antérieures sur l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement, et les thèmes connexes, notamment le Communiqué [PSC/PR/COMM. (CMLXXV)], adopté lors de sa 975ème réunion, tenue le 27 janvier 2021 et le Communiqué [PSC/PR/COMM. 1 (DCCCLXXXIII)], adopté lors de sa 883ème réunion, tenue au niveau Ministériel, à New York, le 27 septembre 2019 ;

Rappelant également la Déclaration solennelle du 50ème anniversaire de l'OUA/UA, dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à atteindre l'objectif d'un continent libéré de tout conflit, à faire de la paix une réalité pour tous les citoyens africains et à ne pas léguer le fardeau des conflits aux générations futures ;

Réaffirmant, en outre, son engagement à l'égard de l'Agenda 2063, et notamment de son projet phare "Faire taire les armes d'ici 2030", qui vise à faire de l'Afrique une zone exempte de conflits, à débarrasser le Continent des guerres, des conflits violents et des catastrophes humanitaires afin d'établir la paix et de créer des conditions propices au développement sur tout le Continent ;

Fidèle aux dispositions du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, en particulier les articles 3 et 4 qui stipulent, respectivement, les objectifs et les principes directeurs du CPS ;

Exprimant sa préoccupation face à la prévalence continue des conflits violents et à la myriade de menaces à la paix et à la sécurité en Afrique, qui contribuent au déclin socioéconomique du continent ;

Reconnaissant l'impact socioéconomique dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur les États membres, en particulier ceux qui sont déjà touchés par, entre autres, les interdictions de voyager, le fléau des conflits armés, le terrorisme et l'extrémisme violent, les sanctions économiques et le changement climatique ;

Conscient du fait que la pleine mise en œuvre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et de l'Architecture africaine de gouvernance (AGA) est impérative pour la prévention des conflits et la promotion d'une paix et d'une stabilité durables, de la sécurité collective, de la bonne gouvernance et du développement socioéconomique sur le continent ;

Prenant acte de l'allocution d'ouverture de S.E. M. Demeke Mekonnen, Vice-premier ministre et Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, en sa qualité de Président du CPS de l'UA pour le mois de décembre 2021, et de la déclaration de S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité ; et prenant également acte des déclarations de S.E. Mme Hannah Tetteh, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et Responsable du Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine, ainsi que de celles des représentants de l'Agence de développement de l'UA-NEPAD et de la Banque africaine de développement (BAD) ;

Réaffirmant sa solidarité avec les gouvernements et les populations des États membres touchés par des conflits et d’autres menaces à la paix, à la sécurité et au développement, exprimant son engagement indéfectible à faire taire les armes en Afrique d'ici 2030, à achever le processus de décolonisation du Continent, à éradiquer le terrorisme et les fléaux connexes, à rejeter les ingérences étrangères dans les affaires intérieures des États Africains et soulignant l'impératif de respecter leur souveraineté, indépendance et leur intégrité territoriale respectives ;

Réaffirmant les droits inaliénables de tous les peuples à la sécurité, au bien être, au développement et à la souveraineté sur leurs ressources naturelles, y compris les peuples des territoires non autonomes soumis à la domination coloniale ; et rappelant la responsabilité de la communauté internationale d’assurer la protection de leurs droits fondamentaux, y compris le droit imprescriptible à l’autodétermination, conformément au Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels et à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples.

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité :