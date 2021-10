Communiqué de la 1034ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, pour examiner le Rapport du Président de la Commission de l'UA sur les élections tenues en Afrique pendant la période allant de Janvier à Juin 2021, le 23 septembre

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1034ème réunion, tenue le 23 septembre 2021, pour examiner le Rapport du Président de la Commission de l'UA sur les élections tenues en Afrique pendant la période allant de Janvier à Juin 2021.

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant toutes ses décisions antérieures sur les Elections en Afrique, notamment les Communiqués [PSC/PR/COMM.(CMLXXXII)], adopté lors de sa 982ème réunion, tenue le 25 février 2021, [PSC/PR/COMM. (CMLXXVI)], adopté lors de sa 976ème réunion, tenue le 29 janvier 2021 et [PSC/PR/COMM. (CMXXXV)], adopté lors de sa 935ème réunion, tenue le 9 juillet 2020 ;

Reconnaissant la contribution significative d'élections crédibles à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la promotion, à l'approfondissement et à la consolidation de la démocratie en Afrique, dans le cadre général de la réalisation des Aspirations de l'Agenda 2063 et de la Feuille de route principale de l'UA des Etapes pratiques pour Faire taire les armes en Afrique d'ici 2030, ainsi que du thème de l'année 2021 de l'UA " Arts, culture et patrimoine : Leviers pour construire l'Afrique que nous voulons" ;

Reconnaissant également les efforts et les engagements des États membres à poursuivre l’organisation des élections en dépit des défis posés par la pandémie du COVID-19 ;

Conscient de la détermination de l'UA à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, et à assurer la bonne gouvernance et l'état de droit, comme souligné dans le Préambule de l'Acte Constitutif de l'UA, ainsi que dans les Articles 3 et 4 de la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance ;

Notant le discours d'ouverture fait par S.E. l'Ambassadeur Mahamat Ali Hassan, Représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de septembre 2021, et l'exposé de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, Paix et Sécurité ; ainsi que les remarques des États membres qui ont tenu des élections de janvier à juin 2021.

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :