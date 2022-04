Communiqué adopté par le CPS de l'UA lors de sa 1070ème réunion tenue le 29 mars 2022, sur la mise à jour des politiques de protection de l'enfance dans les OSP de l'UA et l'intégration de la protection de l'enfance dans l'APSA

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1070ème réunion tenue le 29 mars 2022, sur la mise à jour des politiques de protection de l'enfance dans les opérations de soutien à la paix de l'Union africaine (OSP de l'UA) et l'intégration de la protection de l'enfance dans l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) :

Le Conseil de Paix et de Sécurité ;

Rappelant la Décision Assembly/AU/Dec.753(XXXIII) adoptée lors de la 33ème Session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 9 et 10 février 2020, qui demande à la Commission de l'UA d'élaborer une politique globale sur la protection des enfants dans les Opérations de soutien à la paix de l'Union africaine (OSP de l'UA) ; rappelant également le Communiqué du CPS PSC/PR/COMM. (CMXCIV) de la 994ème réunion tenue le 11 mai 2021, qui demandait à la Commission de l'UA d'institutionnaliser une architecture de protection de l'enfance au sein de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et d'élaborer une politique visant à intégrer la protection de l'enfance à tous les stades du processus d'intervention - de la prévention des conflits à la gestion des conflits en passant par la médiation - ainsi que d'intégrer une composante de protection de l'enfance dans les conflits armés et les situations post-conflit dans la politique de l'UA sur la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC) ;

Prenant note des remarques d'ouverture du Représentant permanent du Royaume du Lesotho auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de mars 2022, Ambassadeur Prof. Mafa Sejanamane, et de la présentation du Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, a la Paix et à la Sécurité, Ambassadeur Bankole Adeoye, ainsi que de la déclaration des représentants du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (ACERWC), du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et de Save The Children International ;

Conscient de la persistance des conflits violents et de leurs graves conséquences sur les droits et le bien-être des enfants, de la nécessité de mettre en œuvre des approches intégrées et d'intégrer efficacement la protection des enfants dans les situations de conflit, conformément à l'Agenda 2063 et à l'initiative « Faire taire les armes » ;

Fidèle à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui reconnaît la nécessité de prendre des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant africain et, à cet égard, réitérant son adhésion à ses dispositions et principes contenus dans les Déclarations et Décisions de la Conférence de l'UA ainsi que dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; et

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité :