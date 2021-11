Communiqué adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité lors de sa 1040ème réunion, sur le Rapport du Président de la Commission portant sur les efforts déployés par le continent pour prévenir et combattre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant ses précédentes décisions et prises de position sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, notamment, le Communiqué PSC/PR/COMM. (DCCCXII) adopté lors de sa 812eme réunion tenue le 23 novembre 2018, le Communiqué PSC/AHG/COM.(DCCXLIX) adopté lors de sa 749eme réunion tenue le 27 janvier 2018 ;

Rappelant également les articles 3 (d) et 7 (i) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité, sur le rôle du Conseil dans la coordination et l'harmonisation des efforts continentaux en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects ;

Prenant note des remarques liminaires de S.E l’Honorable Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mozambique en tant que Présidente du CPS pour le mois d'octobre 2021, et notant également la déclaration du Président de la Commission de l'UA, S.E. M. Moussa Faki Mahamat ainsi que les remarques de S.E.M Ramtane Lamamra, Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Étranger de la République algérienne démocratique et populaire –Championne de la lutte contre le Terrorisme et l'Extrémisme violent en Afrique, aussi bien que la présentation du Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye ; celle de la Secrétaire exécutive du Comité des services de renseignement et de sécurité pour l'Afrique (CISSA), S.E.

Madame Zeinab Ali Kotokoainsi ;celles des États membres affectés par le terrorisme, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Kenya, la Libye et le Nigéria, et celles des Présidents des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux (CER/MR) ; et des Représentants des Nations unies et de l'Union européenne ;

Réaffirmant le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de l'unité nationale des États membres de l'UA, tout en reconnaissant que la responsabilité première de prévenir et de combattre le terrorisme et l'extrémisme violent incombe principalement aux États membres; réitérant l'engagement soutenu de l'UA en faveur d'approches inclusives et de l'appropriation par l'Afrique de la lutte contre le fléau.