COMMUNIQUÉ Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 998eme réunion tenue au niveau ministériel le 22 mai 2021, sur le thème "Accès aux vaccins contre le COVID-19 par le continent africain

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note des remarques d'ouverture de S.E. Sabri Boukadoum, Ministre des Affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire, en sa qualité de Président du CPS pour le mois de mai 2021, ainsi que de la déclaration du Président de la Commission de l'UA, S.E. Moussa Faki Mahamat, faite en son nom par le Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye ; la déclaration du Champion de l'UA pour la réponse au COVID-19, S.E. le Président Matamela Cyril Ramaphosa, de la République d'Afrique du Sud, lue en son nom par S.E. Naledi Pandor, Ministre des Affaires étrangères, des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud; la déclaration du Président de l'UA, S.E. le Président Félix Etienne Tshisekedi de la République Démocratique du Congo, lue en son nom par S.E. l'ambassadeur Jean-Leon Ngandu-Ilunga ; la déclaration du Directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr. Teodros Gebreysus ; la déclaration de l'Envoyé spécial de l'UA pour l'Agence africaine des médicaments (AMA), S.E. M. Michel Sidibé et la communication faite par le Directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique), Dr, John Nkenkasong ;

Rappelant toutes les décisions et prises de position antérieures de l'UA sur le COVID-19, notamment la Décision [Assembly/AU/Dec. 797(XXXIV)] adoptée par la 34eme Session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA tenue du 6 au 7 février 2021, dans laquelle la Conférence a souligné la nécessité d'un accès universel, équitable et rapide à des produits médicaux abordables, notamment des kits de diagnostic, des vaccins, des équipements de protection individuelle et des ventilateurs pour une réponse rapide et efficace à la pandémie de COVID-19 ; rappelant également ses décisions antérieures sur la pandémie du COVID-19, en particulier le communiqué [PSC/PR/COMM. (CMXXII)] adopté lors de sa 922eme réunion tenue le 6 mai 2020 ; et le communiqué [PSC/PR/COMM. (CMXXI)] adopté lors de sa 921eme réunion tenue le 28 avril 2020 ;

Profondément préoccupé par la menace existentielle sociale, économique, politique et sécuritaire que représente la pandémie du COVID-19 sur l'ensemble du continent africain, où elle a fait de nombreuses victimes, paralysé les économies nationales, amplifié les inégalités existantes et gravement perturbé la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'UA et de ses principaux projets phares, en particulier "Faire taire les armes en Afrique à l’horizon 2030" et "l'Accord de libre-échange continental africain".

***Également profondément préoccupé ***par l'accès inéquitable aux vaccins COVID-19, aux médicaments thérapeutiques et aux équipements de protection individuelle, largement aggravé par la pratique actuelle de thésaurisation et de monopole des vaccins COVID-19 ; et note que, par conséquent, l'Afrique est confrontée à des retards par rapport à d'autres régions du monde quant à l'accès aux vaccins vitaux pour le COVID-19 ;

***Conscient ***de l'importance de garantir une couverture universelle des vaccins COVID-19 et du fait qu'aucun pays n'est à l'abri de la pandémie tant que tous les pays ne le sont pas ;

Agissant en vertu de l’Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

Prend note avec satisfaction des réalisations remarquables de l'Union africaine en réponse à l'épidémie de la pandémie du COVID-19, notamment la mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe de l'Afrique pour le COVID-19, la création du Fonds de l'Union Africaine pour la réponse au COVID-19, la formation d'une plateforme africaine d'approvisionnement en médicaments, la nomination d'envoyés spéciaux de l'Union africaine pour la réponse au COVID-19 et la création du Groupe de travail africain pour l'acquisition de vaccins (AVATT) ; E. le Président Matamela Cyril Ramaphosa en sa qualité de Champion de l'UA pour la réponse au COVID-19; salue en outre les efforts de l'Organisation mondiale de la santé, y compris le leadership exemplaire de son Directeur Général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et réaffirme l'engagement continu de l'UA à le soutenir, lui et l'ensemble de l'OMS, non seulement dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, mais aussi dans la lutte contre toutes les futures menaces similaires de santé publique de portée internationale ; Souligne la nécessité de mener une sensibilisation internationale sur la menace qui pèse sur la sécurité humaine en Afrique, du fait des pratiques actuelles contraires à l'éthique, de thésaurisation et de monopole des vaccins COVID-19 ;** condamne** tous les actes et toutes les tentatives visant à saper les efforts de l'Afrique pour accéder aux vaccins du COVID-19 et appelle la communauté internationale à veiller à ce que les vaccins du COVID-19 soient distribués équitablement, en tenant compte du fait que "personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas" ; Se félicite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 19 mai 2021, qui, entre autres, a demandé davantage de vaccins COVID-19 pour l'Afrique, alors que l'on s'inquiétait du fait que le continent n'avait reçu que 2 % de tous les vaccins administrés dans le monde ; a également appelé à une donation accrue et accélérée de doses de vaccins sûrs et efficaces des pays développés et d'autres pays ayant des excédents aux pays africains qui en ont besoin ; Souligne l'importance de considérer le vaccin contre le COVID-19 comme un bien public mondial pour la santé, étant donné qu'il représente un outil efficace pour prévenir, contenir et arrêter la transmission du COVID-19 ; et que l'inégalité et la disparité d'accès aux vaccins sapent sérieusement les efforts mondiaux actuels pour éradiquer la pandémie, en laissant pour compte une grande partie des populations dans le monde, notamment en Afrique ; Souligne l'importance cruciale pour tous les pays de se conformer pleinement au cadre d'attribution des vaccins de l'OMS, qui conseille que, dans la première phase actuelle, où les vaccins ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, tous les pays devraient recevoir des doses proportionnellement à la taille de leur population, afin de vacciner les groupes les plus prioritaires ; Souligne la nécessité de renforcer davantage les capacités d'alerte précoce et de réaction rapide de l'Afrique en vue de renforcer la capacité de l'Afrique à réagir plus rapidement aux futures épidémies et pandémies, ainsi qu'aux autres défis humanitaires ; Souligne la nécessité de développer la fabrication du vaccin COVID-19 en Afrique afin de parvenir à un accès universel et équitable, notamment par le partage de la propriété intellectuelle, les transferts de technologie et l'octroi de licences ouvertes et non exclusives; à cet égard, souligne l'importance de créer et de renforcer les capacités africaines de fabrication de tous les types de vaccins ; et demande à la Commission de l'UA, par l'intermédiaire de son CDC-Afrique, de faire des propositions aux États membres sur une vision/stratégie continentale concernant la fabrication de vaccins par des institutions africaines ; Demande également à tous les acteurs d'explorer les options possibles pour augmenter la production, y compris les licences volontaires, les pools technologiques, l'utilisation des flexibilités des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la renonciation à certaines dispositions relatives à la propriété intellectuelle ; et à cet égard, soutient fermement l'appel à la renonciation à la protection de la propriété intellectuelle pour le vaccin COVID-19 déposé par l'Afrique du Sud et l'Inde devant l'Organisation mondiale du commerce et appelle la communauté internationale à son soutien, conformément au paragraphe 12 de la Décision 797 de l'Assemblée de l'UA ; Encourage tous les États membres à s'engager auprès de l'AVATT afin d'obtenir des vaccins COVID-19 pour leurs citoyens ; appelle les pays disposant d'un stock excédentaire de vaccins COVID-19 à en faire don aux pays africains qui en ont besoin et à d'autres pays en développement, par le biais de la facilité COVAX et de l'Équipe spéciale pour l'acquisition de vaccins en Afrique (AVATT) ; appelle également les partenaires mondiaux, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, les institutions financières internationales (IFI) et le secteur privé à soutenir la facilité COVAX ; Souligne la nécessité d'une vision continentale, ainsi que d'une stratégie et d'une feuille de route exhaustive pour renforcer davantage les capacités africaines de fabrication de vaccins et, dans ce contexte, appelle tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les institutions financières internationales, le secteur privé africain, les sociétés pharmaceutiques nationales et régionales, ainsi que les sociétés pharmaceutiques mondiales, à soutenir les efforts africains de fabrication de vaccins ; Encourage tous les États membres, qui ne l'ont pas encore fait, à signer et à ratifier d'urgence le traité portant création de l'Agence africaine du médicament (AMA), afin de faciliter son entrée en vigueur urgente, en vue de contribuer à stimuler la production locale et de permettre à l'Afrique de disposer d'un mécanisme de régulation efficace pour la production de vaccins et d'autres produits médicaux sur le continent ; Demande à ce que les vaccins contre le COVID-19 soient administrés à tous les soldats de la paix, ainsi qu'aux civils, dans toutes les Opérations de soutien de la paix de l'UA ; Exhorte les États membres à soutenir le projet de décision sur l'exemption de certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC pour la prévention, le confinement et le traitement du COVID-19 qui sera présenté au Conseil des ADPIC les 31 mai, 8 et 9 juin 2021 ; Demande au Groupe de travail africain pour le Coronavirus (AFTCOR), l’équipe technique qui coordonne l'action sur le continent, de continuer à se réunir régulièrement pour examiner la situation de la pandémie de COVID-19 et fournir des conseils techniques en vue de renforcer la capacité de l'Afrique à lutter efficacement contre la pandémie ; et Décide de rester activement saisi de la question.

1.***Prend note avec satisfaction*** des réalisations remarquables de l'Union africaine en réponse à l'épidémie de la pandémie du COVID-19, notamment la mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe de l'Afrique pour le COVID-19, la création du Fonds de l'Union Africaine pour la réponse au COVID-19, la formation d'une plateforme africaine d'approvisionnement en médicaments, la nomination d'envoyés spéciaux de l'Union africaine pour la réponse au COVID-19 et la création du Groupe de travail africain pour l'acquisition de vaccins (AVATT) ;

2.***Félicite ***tous les États membres pour les efforts qu'ils déploient sans relâche dans la lutte contre la pandémie ; salue également les efforts de la Commission de l'UA, en particulier de le CDC-Afrique, pour avoir fourni une assistance technique aux États membres, notamment en matière de formation au renforcement des capacités et de mise en œuvre de diverses décisions de l'UA sur la pandémie du COVID-19 en Afrique, ainsi que pour avoir veillé à ce que les équipements et les vaccins contre la pandémie du COVID-19 soient distribués à tous les États membres ;*** rend hommage ***aux travailleurs de la santé et aux autres travailleurs de première ligne, y compris le personnel humanitaire, pour avoir sacrifié leur vie afin de sauver d'autres vies africaines, parfois dans des situations particulièrement difficiles, y compris dans des contextes de conflits violents, et les encourage à persévérer jusqu'à ce que la pandémie soit complètement éradiquée du continent ;

3.***Se félicite également ***des efforts déployés par le Président de l'UA, S.E. le Président Félix Etienne Tshisekedi, y compris l'organisation récente, le 13 mai 2021, d'une conférence virtuelle sur "la fabrication de vaccins en Afrique pour la sécurité sanitaire" qui a lancé le Partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique (PAVM), afin de promouvoir les partenariats africains et mondiaux pour intensifier la fabrication de vaccins en Afrique ; ainsi que les efforts de S. E. le Président Matamela Cyril Ramaphosa en sa qualité de Champion de l'UA pour la réponse au COVID-19; ***salue en outre ***les efforts de l'Organisation mondiale de la santé, y compris le leadership exemplaire de son Directeur Général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et réaffirme l'engagement continu de l'UA à le soutenir, lui et l'ensemble de l'OMS, non seulement dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, mais aussi dans la lutte contre toutes les futures menaces similaires de santé publique de portée internationale ;

4.***Souligne*** la nécessité de mener une sensibilisation internationale sur la menace qui pèse sur la sécurité humaine en Afrique, du fait des pratiques actuelles contraires à l'éthique, de thésaurisation et de monopole des vaccins COVID-19 ; condamne tous les actes et toutes les tentatives visant à saper les efforts de l'Afrique pour accéder aux vaccins du COVID-19 et ***appelle ***la communauté internationale à veiller à ce que les vaccins du COVID-19 soient distribués équitablement, en tenant compte du fait que "personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas" ;

5.***Se félicite ***de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 19 mai 2021, qui, entre autres, a demandé davantage de vaccins COVID-19 pour l'Afrique, alors que l'on s'inquiétait du fait que le continent n'avait reçu que 2 % de tous les vaccins administrés dans le monde ; a également appelé à une donation accrue et accélérée de doses de vaccins sûrs et efficaces des pays développés et d'autres pays ayant des excédents aux pays africains qui en ont besoin ;

6.***Souligne l'importance*** de considérer le vaccin contre le COVID-19 comme un bien public mondial pour la santé, étant donné qu'il représente un outil efficace pour prévenir, contenir et arrêter la transmission du COVID-19 ; et que l'inégalité et la disparité d'accès aux vaccins sapent sérieusement les efforts mondiaux actuels pour éradiquer la pandémie, en laissant pour compte une grande partie des populations dans le monde, notamment en Afrique ;

7.***Souligne l'importance cruciale ***pour tous les pays de se conformer pleinement au cadre d'attribution des vaccins de l'OMS, qui conseille que, dans la première phase actuelle, où les vaccins ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, tous les pays devraient recevoir des doses proportionnellement à la taille de leur population, afin de vacciner les groupes les plus prioritaires ;

8.***Souligne ***la nécessité de renforcer davantage les capacités d'alerte précoce et de réaction rapide de l'Afrique en vue de renforcer la capacité de l'Afrique à réagir plus rapidement aux futures épidémies et pandémies, ainsi qu'aux autres défis humanitaires ;

9.***Souligne la nécessité de développer la fabrication du vaccin COVID-19 en Afrique afin de parvenir à un accès universel et équitable, notamment par le partage de la propriété intellectuelle, les transferts de technologie et l'octroi de licences ouvertes et non exclusives; à cet égard, souligne l'importance de créer et de renforcer les capacités africaines de fabrication de tous les types de vaccins ; et demande ***à la Commission de l'UA, par l'intermédiaire de son CDC-Afrique, de faire des propositions aux États membres sur une vision/stratégie continentale concernant la fabrication de vaccins par des institutions africaines ;

10.***Demande également ***à tous les acteurs d'explorer les options possibles pour augmenter la production, y compris les licences volontaires, les pools technologiques, l'utilisation des flexibilités des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la renonciation à certaines dispositions relatives à la propriété intellectuelle ; et à cet égard, ***soutient fermement l'appel à la renonciation à la protection de la propriété intellectuelle pour le vaccin COVID-19 déposé par l'Afrique du Sud et l'Inde devant l'Organisation mondiale du commerce et appelle ***la communauté internationale à son soutien, conformément au paragraphe 12 de la Décision 797 de l'Assemblée de l'UA ;

11.***Encourage tous les États membres à s'engager auprès de l'AVATT afin d'obtenir des vaccins COVID-19 pour leurs citoyens ; appelle les pays disposant d'un stock excédentaire de vaccins COVID-19 à en faire don aux pays africains qui en ont besoin et à d'autres pays en développement, par le biais de la facilité COVAX et de l'Équipe spéciale pour l'acquisition de vaccins en Afrique (AVATT) ; appelle également ***les partenaires mondiaux, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, les institutions financières internationales (IFI) et le secteur privé à soutenir la facilité COVAX ;

12.***Souligne la nécessité d'une vision continentale, ainsi que d'une stratégie et d'une feuille de route exhaustivepour renforcer davantage les capacités africaines de fabrication de vaccins et, dans ce contexte, appelle ***tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les institutions financières internationales, le secteur privé africain, les sociétés pharmaceutiques nationales et régionales, ainsi que les sociétés pharmaceutiques mondiales, à soutenir les efforts africains de fabrication de vaccins ;

13.***Encourage ***tous les États membres, qui ne l'ont pas encore fait, à signer et à ratifier d'urgence le traité portant création de l'Agence africaine du médicament (AMA), afin de faciliter son entrée en vigueur urgente, en vue de contribuer à stimuler la production locale et de permettre à l'Afrique de disposer d'un mécanisme de régulation efficace pour la production de vaccins et d'autres produits médicaux sur le continent ;

14.***Demande ***à ce que les vaccins contre le COVID-19 soient administrés à tous les soldats de la paix, ainsi qu'aux civils, dans toutes les Opérations de soutien de la paix de l'UA ;

15.***Exhorte*** les États membres à soutenir le projet de décision sur l'exemption de certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC pour la prévention, le confinement et le traitement du COVID-19 qui sera présenté au Conseil des ADPIC les 31 mai, 8 et 9 juin 2021 ;

16.***Demande ***au Groupe de travail africain pour le Coronavirus (AFTCOR), l’équipe technique qui coordonne l'action sur le continent, de continuer à se réunir régulièrement pour examiner la situation de la pandémie de COVID-19 et fournir des conseils techniques en vue de renforcer la capacité de l'Afrique à lutter efficacement contre la pandémie ; et

17.***Décide*** de rester activement saisi de la question.