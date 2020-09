Communication sur les risques et prévention

La communication sur les risques désigne l’échange en temps réel d’informations, de conseils et d’opinions entre des experts ou des personnalités officielles et des personnes confrontées à des menaces (ou à un danger) pour leur survie, pour leur santé ou pour leur bien-être économique ou social. L’objectif fondamental de la communication sur les risques est de faire en sorte que toute personne exposée à un risque puisse non seulement prendre des décisions éclairées susceptibles de l’aider à atténuer les effets de la menace (ou du danger), qui peut être une épidémie, mais aussi adopter des mesures de protection et de prévention. Lors des situations d’urgence de santé publique, la communication sur les risques fait notamment intervenir l’ensemble des capacités de communication qui s’avèrent nécessaires au cours des phases de préparation, de riposte et de relèvement d’un événement de santé publique grave, la finalité étant de favoriser une prise de décision éclairée, le changement de comportement et le maintien de la confiance.

Chaque riposte à un événement de santé publique est unique en son genre au regard de la diversité des situations politiques, des contextes socioculturels, des facteurs démographiques et géographiques, des déterminants environnementaux et sociaux de la santé et des systèmes de gouvernance. C’est pour cette raison que la communication sur les risques et les plans opérationnels doivent être adaptés au contexte qui prévaut dans chaque pays. Une connaissance approfondie du mode de propagation du virus et des mesures à adopter pour prévenir l’infection n’étant pas en soi suffisante, la prise en compte les stratégies de promotion de la santé s’avère nécessaire pour aider les individus, les familles et les communautés à faire des choix éclairés. Des politiques publiques saines axées sur un changement positif de comportements et la mise en place des conditions d’un environnement favorable devraient contribuer à l’adoption des comportements requis pour mener à bien la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID19). Les parties prenantes, la collaboration, la planification et l’appropriation sont les clés à actionner pour le changement de comportements voulu.

Il est plus que jamais important de comprendre que les cibles de changement de comportement fixées dans le cadre de la riposte à une flambée éclairent les objectifs de communication.

Plusieurs objectifs de communication peuvent avoir pour cible d’obtenir les résultats comportementaux escomptés qui contribuent au respect des mesures de lutte contre une flambée épidémique. Ces mesures devraient être techniquement solides, réalistes, culturellement appropriées et acceptables.