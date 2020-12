Communication conjointe au Parlement Européen et au Conseil : Vers une stratégie globale avec l’Afrique

Vers une stratégie globale avec l’Afrique

L’Afrique est le voisin le plus proche de l’Europe. En raison de l’histoire, de la proximité et d’intérêts communs, les liens qui unissent l’Afrique à l’Union européenne (UE) sont profonds et ont de larges ramifications. Ponctuée par le 6e sommet entre l’Union africaine (UA) et l’UE et la conclusion des négociations sur le nouvel accord de partenariat entre l’UE et le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’année 2020 sera une année charnière en ce qui concerne la réalisation de notre ambition, à savoir l’édification d’un partenariat encore plus fort. En Afrique, l’évolution de la situation sur les plans économique, politique, social, technologique, démographique, climatique et environnemental fait naître de nouvelles perspectives et de nouveaux défis. Nous devons nous associer à l’Afrique, notre continent jumeau, pour relever ensemble les défis du XXIe siècle et approfondir nos perspectives d’avenir et nos intérêts communs.

L’Afrique, dans toute sa diversité, compte plus d’un milliard d’habitants. Elle peut se prévaloir de la classe moyenne la plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde. Les jeunes Africains ont le potentiel de transformer les perspectives politiques, économiques et sociales de leur continent. Toutefois, pour y arriver, il leur faut des emplois décents, une place dans la société, un accès aux services sociaux, à l’énergie et aux infrastructures, ainsi qu’un rôle actif dans le façonnement de l’avenir de leur pays. Plus particulièrement, les femmes africaines constituent l’un des moteurs essentiels d’une croissance durable, du développement et de la paix. La manière dont il sera tenu compte de leurs aspirations déterminera l’avenir du continent.

L’Afrique enregistre une croissance économique constante. En 2018, six pays africains figuraient parmi les dix premiers pays du classement mondial des pays affichant la croissance la plus rapide. Trente États du continent africain sont des pays à revenu intermédiaire ou à revenu élevé. L’expansion économique du continent est susceptible de s’accélérer et de stimuler le développement social et humain au sens large grâce aux nouvelles possibilités offertes par la transformation numérique, le dividende démographique, les énergies renouvelables à faible coût, la transition verte et une économie bleue et circulaire à faible intensité de carbone. Tout cela s’inscrit dans le droit fil de la vision des initiatives transformatrices entreprises par les dirigeants africains, notamment l’agenda 2063 de l’Union africaine, la zone de libre-échange continentale, l’espace africain d’exemption de visa, le marché unique numérique en Afrique et le marché unique du transport aérien en Afrique.

Dans le même temps, plusieurs défis doivent encore être relevés. Au classement des pays les plus fragiles au monde, l’Afrique en compte 36, souvent affaiblis par des conflits. On recense sur le continent 390 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La croissance n’a pas toujours été inclusive, notamment en raison de problèmes de gouvernance. L’Afrique, tout comme le reste de la planète, est également touchée par les conséquences du changement climatique, de la dégradation de l’environnement et de la pollution. L’UE et l’Afrique peuvent travailler ensemble pour saisir les opportunités qui se présentent, relever ces défis, ainsi que mettre en place des actions qui garantissent la stabilité, la paix, la sécurité, les droits de l’homme, la démocratie, l’égalité entre les femmes et les hommes, la durabilité des moyens de subsistance, une croissance économique durable fondée sur des écosystèmes sains, la cohésion sociale et la bonne gouvernance.

Pour être profitable aux deux continents, notre partenariat devrait être fondé sur une compréhension claire de nos responsabilités et intérêts spécifiques communs, à l’image de la nature exhaustive et mûre de nos relations. Ces intérêts sont notamment les suivants: conception d’un modèle de croissance verte; amélioration de l’environnement des entreprises et du climat des investissements; promotion de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, de la création d’emplois décents et de valeur ajoutée par des investissements durables; maximisation des avantages de l’intégration économique régionale et des échanges commerciaux; sécurité alimentaire et développement rural; lutte contre le changement climatique; accès à l’énergie durable et protection de la biodiversité et des ressources naturelles; promotion de la paix et de la sécurité; gestion efficace des migrations et de la mobilité; mobilisation commune sur la scène internationale pour renforcer l’ordre multilatéral fondé sur des règles, promotion des valeurs universelles, des droits de l’homme, de la démocratie, de l’état de droit et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’évolution positive dans l’un de ces domaines dépend des progrès réalisés dans d’autres. Ces progrès ne peuvent être réalisés qu’en travaillant ensemble sur la base d’engagements internationaux communs, tels que le programme de développement durable à l’horizon 2030, l’accord de Paris sur le changement climatique et l’agenda 2063 de l’Union africaine.

Le potentiel de l’Afrique suscite un intérêt accru de la part de nombreux acteurs sur la scène mondiale. Il s’agit là d’une évolution positive, dans la mesure où cet intérêt élargit le champ des possibilités de l’Afrique et crée des possibilités de synergie. Cela signifie aussi que l’Europe, à savoir l’UE et ses États membres travaillant de concert, doit adapter la manière dont elle traite avec l’Afrique, en veillant à ce que son positionnement soit conforme à nos intérêts mutuels et en accordant une plus grande importance aux valeurs, aux principes fondamentaux et aux bonnes pratiques réglementaires. L’UE et ses États membres sont le principal partenaire de l’Afrique dans tous les domaines, que ce soit au niveau des investissements, des échanges commerciaux, de l’aide publique au développement ou de la sécurité. Ce partenariat fiable et pluriforme, qui s’inscrit dans la durée, devrait désormais se traduire aussi par une alliance politique solide. Des liens politiques, économiques et culturels plus étroits entre l’Europe et l’Afrique sont essentiels dans un monde multipolaire où l’action collective est plus que nécessaire. La coopération renforcée sur les questions mondiales et multilatérales sera au cœur de notre action commune.

Afin de renforcer l’alliance stratégique de l’UE avec l’Afrique, la Commission européenne et le haut représentant de l’Union proposent d’engager des discussions avec les partenaires africains en vue de définir ensemble, lors du prochain sommet UE-UA, une nouvelle stratégie globale de l’UE avec l’Afrique, qui pourrait reposer sur cinq partenariats:

partenariat pour une transition verte et l’accès à l’énergie; partenariat pour la transformation numérique; partenariat pour une croissance et des emplois durables; partenariat pour la paix et la gouvernance; et partenariat en matière de migration et de mobilité.

Cette nouvelle stratégie et ces partenariats s’inscrivent dans le droit fil des priorités communes fixées par l’UE et l’Union africaine lors du sommet d’Abidjan en 2017. Elle s’inspire notamment des discussions très constructives que la Commission européenne a tenues avec la Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba le 27 février 2020, et reflète les propositions de l’UE relatives aux échanges qui sont actuellement en cours avec les partenaires africains dans le but de définir un programme de partenariat commun lors du sommet UE-UA qui se tiendra en octobre 2020. L’engagement UE-Afrique se poursuivra aux niveaux bilatéral, régional et continental.