Comment réduire l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les déplacés internes

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) s’emploie à répondre aux besoins d’ordre humanitaire et de santé publique de nombreuses communautés touchées par la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Si la pandémie pose un défi de dimension mondiale, certains groupes sont particulièrement vulnérables à la fois à la maladie et à ses conséquences indirectes. Le Mouvement s’engage à veiller à ce qu’ils ne soient pas exclus des activités de prévention et de riposte des autorités.

Les déplacés internes sont parmi ceux qui risquent le plus d’être touchés par la pandémie, à cause de leurs conditions de vie. Conformément à la résolution 7 du Conseil des Délégués de 2019, intitulée « Renforcement de la mise en œuvre de la Politique du Mouvement relative au déplacement interne », toutes les composantes du Mouvement, agissant conformément à leurs mandats respectifs, s’efforceront d’organiser leur riposte au Covid-19 de manière à prendre en compte l’ensemble des besoins et des vulnérabilités des déplacés internes :

Les déplacés internes risquent plus que d’autres de contracter le Covid-19 et sont plus sujets à des complications, à cause de la promiscuité dans les camps ou les environnements comparables et les bidonvilles, de leur état de santé et de leur état nutritionnel, de leur accès limité à l’hygiène, aux soins de santé et à une information fiable, de la perte de leurs réseaux de soutien, ainsi que des barrières linguistiques et d’autres obstacles sociaux et culturels.

De nombreux déplacés internes ressentiront de manière disproportionnée les conséquences économiques des mesures de confinement, du fait de leur situation déjà précaire et parce qu’ils dépendent, pour leurs besoins essentiels, de travaux occasionnels et/ou d’aides extérieures (des communautés hôtes, des pouvoirs publics et d’organisations humanitaires). Cette forte dépendance les rend encore plus vulnérables à l’exploitation et à la maltraitance, notamment à la violence sexuelle.

Ils risquent d’être stigmatisés et délibérément visés à cause de leurs contacts avec des coopérants étrangers (perçus comme porteurs du virus) ou parce qu’ils viennent de régions présentant des taux d’infection élevés. Dans certains cas, les autorités peuvent prendre l’urgence du Covid-19 comme prétexte pour introduire des restrictions visant les déplacés internes, en particulier ceux qui sont déjà en butte à de la stigmatisation du fait de leur ethnie, de leur religion ou de leurs affiliations politiques, et limiter ainsi arbitrairement leurs droits. De telles mesures peuvent aussi avoir pour effet de transformer de facto des camps en centres de détention.

Les déplacés internes peuvent voir leur situation prolongée si leurs projets de retour ou de réinstallation volontaires sont en suspens du fait de restrictions de mouvement et qu’ils ne reçoivent pas d’aide temporaire à l’insertion locale. Les restrictions de mouvement peuvent les empêcher de fuir la violence et de trouver refuge ailleurs dans leur pays ou de demander asile dans un autre pays comme ils en ont le droit (par ex. fermeture générale des frontières et renvois, en violation du principe de non-refoulement).

Dans certains pays, le Covid-19 peut amener les autorités à accélérer des procédures qui sont considérées (ou présentées) comme des solutions (comme par exemple la fermeture de camps et la réinstallation des personnes déplacées) mais qui ne sont pas vraiment voulues, sûres et respectueuses de la dignité des personnes. De plus, certains déplacés internes, ayant perdu leurs moyens de subsistance, peuvent être contraints de rentrer chez eux prématurément, ou de s’éloigner des agglomérations urbaines où le virus a plus de chances de se propager.