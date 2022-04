Comment nourrir plus de personnes avec moins d’argent? En les aidant à cultiver!

Par M. Rein Paulsen, Directeur du Bureau des urgences et de la résilience de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Il y a quelques semaines, une situation que nous pensions appartenir au passé s’est fait jour.

Or des milliards de personnes sont déjà mises à rude épreuve depuis deux ans; la faim aiguë a grimpé en flèche et la menace de la famine plane de nouveau.

Maintenant que la guerre touche l’un des principaux greniers de la planète, qui exporte des aliments de base vers de nombreuses régions, les marchés internationaux des produits alimentaires, qui peinaient déjà à se remettre des répercussions de ces deux années de pandémie, subissent de nouvelles perturbations. Les pays du monde entier commencent à comprendre que notre économie mondialisée et nos filières d’approvisionnement alimentaire à l’échelle du globe sont plus fragiles que nous le pensions.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONU), pour laquelle je travaille, a analysé en détail les diverses menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire. Dans le monde entier, les pays qui dépendent des importations de denrées alimentaires sont inquiets, à juste titre.

Nous n’en sommes pas moins tenus de mettre en lumière la détresse dans laquelle se trouvent les personnes et les pays qui sont déjà confrontés à des crises alimentaires depuis de nombreuses années. Ces millions de personnes, qui vivent souvent dans des zones rurales et agricoles, sont dans une situation où la faim et l’insécurité alimentaire atteignent un niveau alarmant, elles ne sont plus en mesure de cultiver, ignorent de quoi leur prochain repas sera fait, doivent peut-être vendre des actifs difficiles à remplacer comme du bétail ou des outils – sans lesquels leur avenir est compromis – afin de pouvoir acheter de la nourriture pour la semaine.

Même avant la guerre en Ukraine, le nombre de personnes souffrant de l’insécurité alimentaire sur notre planète fragile, dont tous les éléments sont interdépendants, était déjà sidérant.

Année après année, la communauté internationale augmentait ses dépenses en aide humanitaire pour tenter, désespérément, de juguler la misère humaine. Les contributions destinées à financer l’aide humanitaire qui servait de planche de salut aux personnes dans le besoin sont passées de 3,6 milliards il y a 10 ans à près de 8,5 milliards l’an dernier.

Cependant, malgré ces dépenses humanitaires sans précédent, la faim aiguë (mesurée selon le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire [IPC]) poursuit sa progression, qui semble inexorable. En 2016, le nombre de personnes souffrant de la faim aiguë à un niveau de crise (niveau 3 de l’IPC) ou d’urgence (niveau 4) s’établissait à 108 millions. Il est maintenant passé à 160 millions.

À l’heure actuelle, la hausse des prix menace d’accroître le coût des importations de produits alimentaires pour des dizaines de pays et d’augmenter de 13 millions, rien qu’au cours de l’année 2022, le nombre de personnes qui ne consomment pas suffisamment de calories pour mener une vie normale.

Certes, nous n’avons pas d’autre choix que d’assister à ce qui se passe en Ukraine, mais nous ne pouvons pas non plus négliger les besoins qui existent à tant d’autres endroits.

D’après l’expérience de la FAO, la meilleure façon de satisfaire les besoins des personnes directement concernées par une catastrophe ou une situation d’urgence consiste à leur donner le choix et le contrôle. Voilà pourquoi, aujourd’hui, avant que le printemps n’enveloppe une grande partie du globe de son chaud manteau et ne ramène le sol à la vie, nous devons semer les graines d’une révolution alimentaire, à chaque endroit du monde où la faim aiguë persiste. Nous devons donner aux populations les moyens de créer des milliers de greniers, c’est-à-dire des filets de sécurité décentralisés pour empêcher la grande famille humaine de sombrer.

Au vu de nos travaux en Afghanistan, dans le nord-est du Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud, en Syrie et au Yémen, nous savons que les agriculteurs sont résistants. S’ils en ont les moyens, ils cultiveront de quoi nourrir leur famille et la collectivité. C’est précisément ce qu’ils attendent de nous et il est plus important que jamais d’accéder à leur demande, car les effets de la guerre que subit le grenier bordant la mer Noire se répercutent bien plus loin et rehaussent les enjeux pour les populations qui souffrent le plus de la faim à l’échelle mondiale.

Il ne faut pas grand-chose. Juste un sac de 20 kilos de semences de blé. Un tracteur loué pour une heure. Livré au bon moment.

Le retour sur investissement est indéniable dans le secteur agricole, même dans les situations difficiles. En Afghanistan, par exemple, les colis (semences de blé, outils et engrais) que la FAO a distribués à l’automne dernier, en pleine période de troubles politiques, ont permis d’ensemencer la terre et, plus tard dans l’année, cette initiative portera ses fruits, fournissant ainsi suffisamment de farine pour nourrir une famille moyenne de sept personnes pendant toute une année. Ce colis n’a coûté qu’un quart des 1 000 USD ou plus qu’il aurait fallu pour acheter la même quantité de céréales sur le marché local (au prix de novembre 2021) ou pour l’importer par l’intermédiaire des marchés mondiaux, désormais à la limite de leurs capacités. Il s’agit d’un exemple, parmi d’autres, de l’investissement stratégique que l’agriculture représente sur le plan humanitaire.

En décembre, un appel humanitaire mondial, pour un montant sans précédent de 41 milliards d’USD, a été lancé en vue d’aider 183 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Par ailleurs, l’écart entre les besoins et les fonds disponibles s’est creusé, passant de 11 milliards d’USD en 2019 à 19 milliards d’USD en 2021, sachant que moins de la moitié des besoins de financement ont été comblés. Nous nous préparons actuellement aux répercussions de la guerre en Ukraine sur les crises qui se déroulent ailleurs dans le monde. Il faut donc que chaque dollar ou euro ait le plus d’impact possible. Selon les estimations de la FAO, 1,5 milliard d’USD suffirait à fournir une assistance agricole immédiate qui sauverait la vie et les moyens de subsistance de quelque 50 millions de personnes, en leur permettant de produire des aliments là où la nécessité se fait le plus sentir.

Les activités agricoles d’urgence permettront de nourrir plus de personnes avec moins d’argent. Protéger les moyens d’existence permet de sauver des vies.

Le printemps est là. Il n’y a pas de temps à perdre.