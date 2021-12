Combler l’écart: Faire progresser l’éducation des filles dans les contextes de crise et de conflit

Introduction

Au niveau mondial, des progrès significatifs ont été réalisés dans l’élargissement des possibilités d’éducation pour les filles et les femmes au cours des dernières décennies. Cependant, des millions de filles et de femmes touchées par les crises et les conflits sont toujours laissées pour compte.

Lors du 44e sommet du Groupe des sept (G7) organisé par le Canada à Charlevoix, en juin 2018, les dirigeants de sept des plus grandes économies du monde1 ont adopté la Déclaration de Charlevoix sur une éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement (ci-après « la Déclaration de Charlevoix sur une éducation de qualité »), s’engageant collectivement à investir dans une formation et une éducation de qualité pour les filles et les femmes pendant les conflits et les crises, ainsi que pour les personnes réfugiées et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. La Déclaration de Charlevoix sur une éducation de qualité a constitué une étape importante pour attirer l’attention mondiale sur cette question et a généré un investissement financier historique de la part des donateurs. À Charlevoix en 2018, le Canada, l’Union européenne, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Banque mondiale se sont engagés ensemble à donner 3,8 milliards de dollars canadiens pour soutenir les objectifs de la Déclaration. Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies plus tard dans l’année, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et le Qatar se sont engagés à verser 527 millions de dollars canadiens supplémentaires.

Ce document résume les constatations du rapport de suivi : Attention à l’écart : L’état de l’éducation des filles dans les contextes de crise et de conflit2, qui a été commandé par le Réseau Inter-agences pour l’Éducation en Situations d’Urgence (INEE) sous l’égide du Groupe de Référence de l’INEE sur l’éducation des filles en situations d’urgence. Il recommande des actions aux exécutants, aux décideurs et aux donateurs pour combler les écarts identifiés dans la prestation, la planification, le financement et le suivi de l’éducation des filles et des femmes en contextes de crise.