Combattre les abus et le harcèlement dans notre environnement de travail

Le réseau CARE International s’engage pour construire un monde qui ne tolérerait aucune forme de violence ou d’abus. Notre mission repose sur des standards d'intégrité de notre personnel, à tous les niveaux de notre organisation. Pour cette raison, nous avons un devoir de redevabilité envers nos bénéficiaires, nos partenaires et nos salariés.

En 2017, le réseau CARE International comptait plus de 9 000 employés dans plus de 90 pays. Au cours des 12 derniers mois, les membres du réseau CARE International ont reçu :

13 rapports de cas d'abus ou d'exploitation sexuels envers des bénéficiaires. Nous avons étudié chaque cas très sérieusement. Huit ont été confirmés. Sept membres du personnel ont été licenciés et un a démissionné.

15 rapports de cas internes de harcèlement sexuel, dont huit ont été confirmés. Quatre membres du personnel ont été licenciés, deux contrats n'ont pas été renouvelés, deux personnes ont reçu un avertissement dont une ne travaille plus chez CARE.

Notre politique contre l'exploitation et les abus décrit explicitement les comportements inacceptables et les mécanismes internes pour enquêter sur les allégations, soutenir les victimes et agir contre les auteurs de ces abus, y compris les référer aux autorités compétentes. Cette politique s’applique au niveau mondial. Nous continuons d’améliorer ces procédures, en lien avec les autres acteurs du secteur en France et à l’étranger.

Nous sommes conscients que des systèmes complexes comme le nôtre ne sont pas infaillibles. C’est pour cette raison que nous encourageons nos employés et toute personne extérieure à dénoncer les cas d’abus. Tout abus ou harcèlement peut être signalé par le biais des équipes de management ou de ressources humaines ou par un appel sur une plateforme/ligne téléphonique dédiée. Nous renforçons également les mécanismes de plainte qui sont accessibles pour les participants à nos programmes.