Cheikh Thani Bin Abdullah accorde au HCR une contribution individuelle d’un montant sans précédent

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le Fonds humanitaire Thani Bin Abdullah Bin Thani Al-Thani ont annoncé aujourd’hui à Doha la contribution du Cheikh Thani accordée au HCR. Cette contribution individuelle est la plus importante jamais enregistrée par le HCR à ce jour. Plus de 43 millions de dollars, qui seront versés dans le cadre de quatre accords distincts, financeront le travail du HCR au bénéfice des réfugiés et des déplacés internes au Yémen, au Liban, au Bangladesh et au Tchad.

Pour la deuxième année consécutive, la contribution de ce philanthrope qatari de premier plan permettra de venir en aide à des millions de personnes via son appui aux efforts du HCR pour protéger et fournir un abri aux personnes forcées de fuir leur foyer. Le don de cette année est la plus importante contribution individuelle jamais enregistrée en soutien au HCR.

« Ce généreux don accordé par S.E. Cheikh Thani Bin Abdullah est très important et il tombe à point nommé. Il aidera le HCR à répondre aux besoins urgents des personnes forcées de fuir leur foyer et de celles qui les accueillent dans le cadre de quatre de nos opérations majeures. Cette contribution exemplaire accordée par Cheikh Thani constitue un véritable témoignage de la forte tradition de philanthropie dans le monde islamique et sera utilisée pour alléger les souffrances des réfugiés en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique », a déclaré Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« Aujourd’hui, plus que jamais, la nécessité de tous s’unir pour faire cesser les souffrances de millions de personnes à travers le monde n’a jamais été aussi pressante. Je pense que le temps est venu pour le monde musulman de recourir à ses immenses ressources et capacités pour répondre aux crises humanitaires dans le monde entier. Le meilleur moyen de le faire, c’est via l’aumône annuelle, la zakat », a ajouté Cheikh Thani Bin Abdullah.

Cette contribution sera divisée en quatre volets. La première partie concernera le Yémen pour y aider plus de 600 000 personnes déplacées internes, rapatriées ou membres extrêmement vulnérables des communautés d’accueil par le biais d’allocations d’aide en espèces. Celles-ci leur permettront de couvrir leurs besoins essentiels tels que le loyer, la nourriture, les frais de scolarité et les soins de santé.

La deuxième tranche permettra de fournir une allocation mensuelle vitale d’aide en espèces à 143 000 réfugiés syriens vulnérables qui vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté au Liban. Ce pays accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens par habitant au monde.

La troisième partie de ce don sera utilisée dans les installations de réfugiés à Cox Bazar au Bangladesh. L’objectif est de contribuer à créer, dans la durée, des conditions de vie décentes et dignes pour quelque 84 000 réfugiés rohingyas et membres des communautés d’accueil.

Les fonds destinés à ces trois opérations seront mis à disposition par le biais du Fonds Zakat du HCR pour les réfugiés, une structure de renommée mondiale et gérée par le HCR. Ce Fonds permet aux particuliers et aux institutions d’accomplir efficacement leur obligation de s’acquitter de la zakat, avec 100% des contributions étant allouées directement aux réfugiés et aux familles déplacées internes parmi les plus vulnérables.

La quatrième tranche permettra de fournir des abris, des services éducatifs et des soins de santé à 330 000 réfugiés soudanais au Tchad - dont quelque 10 000 d’entre eux qui y sont nouvellement arrivés depuis janvier 2020 après avoir fui les violences au Darfour. Ces fonds seront transférés par le biais de l’Initiative Sadaqah du HCR.

A propos du HCR

Le HCR dirige l’action internationale visant à protéger les personnes contraintes de fuir leur foyer en raison des conflits et de la persécution. Nous fournissons une assistance vitale comme des abris, de la nourriture et de l’eau, nous aidons à garantir les droits humains fondamentaux et nous développons des solutions pour assurer un endroit sûr que les personnes déracinées peuvent considérer comme un nouveau chez-soi et où elles peuvent se construire un avenir meilleur. Nous œuvrons également à ce que les apatrides obtiennent une nationalité.

A propos du Fonds humanitaire Thani Bin Abdullah Bin Thani Al-Thani

Le Fonds humanitaire Thani Bin Abdullah Bin Thani Al-Thani a été créé pour aider les personnes déracinées et les plus démunies au monde à alléger leurs souffrances, avec le soutien de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

